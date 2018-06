6 pasos para empoderar a las mujeres (y cómo inspirar a otros)

Las mujeres se han enfrentado a muchos desafíos a lo largo de la historia, y la lista es larga de aquellas que superaron la adversidad y se convirtieron en figuras influyentes e inspiradoras

Las niñas no necesitan pensar en un personaje de ficción para encontrar a un héroe, pues les basta con ver las acciones que sus madres llevan a cabo para superar cualquier desafío y mantener a su familia a salvo, lo cual influirá en el pensamiento de sus hijas cuando sean adultas.

Entre las principales lecciones de vida que Betty Ng, autora, hablante y empresaria de tecnología, aprendió de su madre, Po-Ling, fue que las adversidades no definen a las mujeres. Más bien, pueden fortalecerlas, moldearlas y liberarlas para hacer cosas importantes y unir a las personas.

“Todo es posible, independientemente de su origen, siempre que nos ayudaremos mutuamente, entre mujeres, para tener éxito”, dice Ng, autora de “PO-LING POWER: Propelling Yourself and Others to Success” y CEO de Inspiring Diversity, LLC (iD) (www. inspiringdiversity.com), que crea comunidades inclusivas, colaborativas y de alto rendimiento.

La madre de Ng, Po-ling enviudó y crió sola a cuatro niños pequeños. Obtuvo dos maestrías, se dedicó a la comunidad y fue reconocida por el gobierno chino por su trabajo. Ella se convirtió en la inspiración de su hija y ahora, Ng se enfoca en la capacidad de las personas para inspirarse y ayudarse entre sí para lograr sus objetivos.

Ella ofrece seis consejos para que las mujeres se empoderen, inspiren a los y las demás y marquen la diferencia:

1. Establecer prioridades. “Estas se definen individualmente; hay que tener en cuenta su visión y pasiones personales”. “Es fundamental alinear lo que haces o piensas hacer con tu visión personal. Así es como te encuentras a ti mismo”.

2. Enfoca a otros. A medida en que te conviertas en tu mejor yo, el enfoque, dice Ng, puede cambiar para encontrar formas de ayudar a los demás. “Debería pensar en cómo su éxito personal debe estar ligado al éxito de su comunidad, organización y quienes le rodean”, dice Ng. “Ahora estás facultado para hacer más por los demás”.

3. Aprende a liderar. “Ser proactivo es cómo comienza el liderazgo”, dice Ng. “Tomas la iniciativa para impulsar el cambio, no solo esperar que otros actúen”.

4. Inspirar. “Inspirar a otros a seguirlo, emanando esa confianza y convicción por lo que crees, hace que las cosas buenas sucedan”, dice Ng. “Y con la gente extrayendo esa energía, las posibilidades son infinitas”.

5. Relaciones. “Establecer y aprovechar su relaciones aporta fuerza y ​​conocimiento en números”, dice Ng. “Forjar relaciones sólidas conduce a oportunidades grupales que antes no hubieran tenido. Colaboras y te elevas”.

6. Crecer. “Aprendemos de todas nuestras experiencias, tanto buenas como malas”, dice Ng. “En última instancia, los errores y fallas nos ayudan a aprender a triunfar más rápido. Abraza la adversidad, la diversidad y el cambio, aprovechando cada oportunidad para desafiarse y reinventarse a sí mismo”.

“Las historias de vida que obtienes de cualquier persona sobre cómo sobrellevar y superar desafíos importantes pueden inspirarte a esforzarte por lograr más de lo que creías posible”, dice Ng. “Te motivarán a perseverar en tus prioridades y tu visión personal todos los días de tu vida”.

Betty Ng es coautora de “PO-LING POWER: Propelling Yourself and Others to Success”, y fundadora / CEO de Inspiring Diversity, LLC “iD” (www.Inspiringdiversity.com), que crea un ambiente inclusivo, colaborativo y de alto rendimiento entre las comunidades. iD es una comunidad colaborativa con miembros de todos los orígenes que inspiran, se fortalecen y se elevan entre sí para lograr sus objetivos. iD también trabaja con organizaciones para impulsar la rentabilidad a través de una mayor inclusión, participación y rendimiento de los empleados. Graduada de la Universidad de Stanford (B.A.-economía) y Harvard Business School (M.B.A.), es una emprendedora tecnológica, creadora de medios y contenidos, autora, formadora, oradora pública y consultora. Ng fue ejecutiva de alto nivel en Citigroup y Moody’s.