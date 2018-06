El impacto de las piernas de Jennifer Lopez en Alex Rodríguez

El ex pelotero reconoce que su pareja tiene mucha frescura en las piernas, y asegura que 'corre como si tuvieras 25 años'

La cantante Jennifer Lopez ha vuelto a dejar patente que Alex Rodriguez, el guapo ex jugador de béisbol con el que disfruta de algo más de un año de idílico romance, es sin duda la persona ideal con la que compartir buena parte de su vida cotidiana, ya que además del profundo amor y la afinidad que les une, ambos han encontrado en la actividad física una de las mejores aficiones con las que reforzar a diario su estrecho vínculo.

Tanto es así, que desde que hicieran pública su relación sentimental, los dos enamorados se han dejado ver en numerosas ocasiones ejercitándose juntos tanto en la cadena de gimnasios de la que es propietario el ex deportista, como cada vez que tienen oportunidad de salir a correr al aire libre.

“El otro día, Alex y yo salimos a correr al jardín, y en un momento dado fui a la casa a coger algo para él, y después de dárselo me fui corriendo para dentro porque iba con prisa. Y luego me dijo: ‘Corres como si tuvieras 25 años’. Y es verdad, creo que no he bajado el ritmo en ningún momento”, ha explicado la diva del Bronx sobre sus jornadas de deporte compartidas y, más importante aún, los halagos que recibe con asiduidad del hombre que ha conquistado su corazón.

Teniendo en cuenta que, tras tres matrimonios fallidos, la neoyorquina parece haber encontrado finalmente la estabilidad sentimental junto al también empresario, no debería resultar sorprendente que Jennifer afronte con una mezcla de serenidad y resignación el inevitable deterioro físico que llevará aparejado el paso del tiempo, aunque en su caso sea difícil creer que algo así llegue a producirse.

“Cuando el cuerpo empiece a resentirse por culpa de la edad, será más difícil correr de esta forma. Y escúchame, en algún momento voy a envejecer y ya no podré moverme con tanta agilidad. Pero ahora mismo creo que me mantengo bastante bien. Me lo tomo con calma y trabajo día a día, porque tengo otras muchas cosas que hacer y no quiero agobiarme demasiado”, ha aseverado la también madre de los mellizos Max y Emme (9).