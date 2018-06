Mischa Barton desvela los pormenores del intento de venta de sus vídeos sexuales

La ex pareja de la actriz pedía medio millón de dólares por las grabaciones

A lo largo de su carrera, que comenzó siendo tan solo una niña y le dio la fama internacional al protagonizar la serie juvenil ‘The O.C.‘, Mischa Barton se había enfrentado a un sinfín de obstáculos y polémicas derivadas de su afición a la fiesta, el abuso de sustancias o la tormentosa relación que mantenía con su madre y antigua mánager, pero ninguna de esas situaciones se compara a la pesadilla que vivió por culpa de su ex pareja Jon Zacharias.

Tras el final de su relación, Zacharias trató de comercializar varios vídeos sexuales que había grabado sin el consentimiento de la actriz, obligándola a recurrir a la justicia para tratar de impedir su venta. Finalmente, el pasado junio la intérprete por fin pudo respirar tranquila cuando un juez prohibió a Jon distribuir ese material gráfico e impuso además una orden de alejamiento que le impedía acercarse o tratar de contactar con su ex. Ahora Mischa se ha animado a hablar de aquella experiencia para ofrecer el enfoque más personal y psicológico de una situación que la hizo sentir expuesta, humillada y profundamente aterrada.

“Sentía miedo. En realidad sentía un montón de cosas. Era una mezcla de emociones. Estoy segura de que muchas de las mujeres que se han enfrentado a situaciones similares han experimentado la misma mezcla de rabia, miedo y duda. Supongo que en eso se apoyan los depredadores sexuales, en que experimentarás tal vergüenza que no serás capaz de defenderte. Y sinceramente, es verdad que la cabeza te da vueltas y no sabes qué hacer. Pero al final, me educaron para ser más fuerte que todo eso“, explica en una sincera entrevista al programa ‘The Scarlet Letter Reports‘. “Tampoco tenía elección. Estaba intentando venderlos por dinero. Pedía medio millón de dólares“, reconoce, al mismo tiempo que hace hincapié en que no podía permitir que saliera impune y le hiciera algo parecido a otra mujer.

Respecto a su relación sentimental con Zacharias, la estrella insiste en que durante el tiempo que compartieron juntos nunca le dio motivos para sospechar de sus intenciones y no fue hasta que siguieron caminos separados cuando se enteró de sus planes para beneficiarse económicamente a través de los vídeos de sus encuentros sexuales.

“Me parecía que era de confianza. Tardé mucho en enterarme, hasta que uno de sus amigos se me acercó y me dijo que debería ser precavida. En ese momento ya había empezado a percibir que algo estaba sucediendo. Y fue entonces cuando él empezó a alardear frente a la gente equivocada, que en seguida acudió a mí. Pero no teníamos pruebas y en el fondo esperas que todo desaparezca. Al final se filtró a la prensa. Un día me desperté y uno de mis amigos me dijo que ya estaba por todas partes y que había portales porno realizando ofertas. Como cualquiera puede imaginar, me quedé devastada“, admite.

Pese a lo aterrador que le resultó verse arrastrada a un caso de ‘revenge porn‘, como se denomina en California el delito de difundir material comprometido de una pareja, Mischa se siente afortunada de que sucediera en un momento en que las mujeres por fin cuentan con la libertad y el apoyo para denunciar este tipo de agresiones.

“Es un tema tabú. Yo ni siquiera sabía que era eso del ‘revenge porn‘, me era completamente desconocido. Pero es muy importante hablar de ello, así nos fortalecemos”, concluye.