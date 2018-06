A Jennifer Lopez le gusta hacer sudar su cuerpo por las mañanas, y revela cómo

Las curvas de la novia de Alex Rodríguez son la envidia de Hollywood, sobre todo porque pronto cumplirá los 49 años de edad

No es un secreto que las curvas de Jennifer Lopez son la envidia de muchos en Hollywood sobre todo porque la novia de Alex Rodríguez próximamente cumplirá los 49 años, y luce una figura además de atractiva, saludable.

En reiteradas ocasiones la cantante ha dicho que está entregada al ejercicio y el sano cuidado de su cuerpo. Y entrevistas ha revelado que “Soy como una luchadora subiendose al ring. Hago cardio y todos los ejercicios con mi entrenadora Tracy Anderson. A veces, cuando llego a casa y no me siento del todo bien me voy al gimnasio, después tomo una ducha, me pongo un outfit increíble, un poco de maquillaje, arreglo mi cabello y me vuelvo a sentir increíble conmigo misma“, según sus declaraciones a Redbook.

Además recalcó que para ella es mejor hacer sus rutinas en un horario específico. Y es que a JLo le gusta hacer sudar a su cuerpo desde muy temprano. “No me gusta hacerlo más tarde, porque es más difícil cuando ya va el día avanzado“, por esta razón sus ejercicios empiezan por la mañana.

Por esta razón la cantante goza de uno de los cuerpos más deseados de la industria del entretenimiento. Y según el portal de Nueva Mujer, JLo realiza ejercicios de pesas para los brazos en combinación con movimientos para el trasero y los muslos; además de sentadillas con una pierna y varias repeticiones de desplantes.