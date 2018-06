El top 3 en el ranking de las películas de comedia en Amazon video

Las mejores razones para reír se tomaron la red de streaming tv

Nunca es mucho cuando hablamos de diversión, de reírnos y disfrutar la vida. Por eso te traemos el top 3 de la comedia disponible para usuarios Amazon video. ¿No eres un usuario Amazon Prime y usas otros servicios de streaming Tv? Solo haz click en el link y mira nuestra variedad de contenidos para todos los gustos.

Una comedia que hace mofa de lo que sería la vida de unos vampiros que tratan de adaptarse a la vida moderna. Acostumbrarse a los bares, la rumba y la vida del mundo común no solo no será sencillo, sino bastante divertido.

La vida de unos adolescentes que quieren lanzarse a la aventura antes de que sea tarde. Aún no se gradúan de la secundaria, pero en su concepto, el sexo no puede dar más espera. La fiesta del año ha llegado, y ellos no pueden quedarse atrás de los “estándares”, por ello ofrecen encargarse del licor. La noche no está cerca de ser lo que ellos se imaginaron.

Hay profesiones que parecen sencillas, hasta que te acercas a ellas. Esta es la cómica historia de una periodista que se aventura a explorar una nueva fuente. Estando en un momento profesional en el que sentía que nada pasaba, decide lanzarse al reto y recibe un cubrimiento en Afganistán, el idioma, la cultura, el entorno, todo es nuevo para ella y nada sencillo, pero muy divertido.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Amazon no ofrece los mismos contenidos en todos los países.