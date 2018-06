Siete canciones inspiradoras

Hay unas que nos llegan al alma y a mi estas siete canciones me inspiran

Muchas veces podemos expresar lo que sentimos con una canción, mejor que con nuestras propias palabras. Hay unas que nos llegan al alma y hoy quiero compartir contigo estas siete canciones que me inspiran:

Vivir mi vida (Marc Anthony): Esta canción celebra la vida, tal como es, con sus penas y sinsabores, pero también con sus alegrías y satisfacciones. Marc Anthony nos dice que podemos celebrar el solo hecho de estar vivos, bailando, riendo, soñando, gozando. Después de todo, la vida es una sola y hay que disfrutarla y vivirla a plenitud, con lo que venga.

Color esperanza (Diego Torres): Todos hemos tenido algún momento de desesperanza, pero siempre después de una oscura noche viene un hermoso amanecer. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo? Esta canción nos dice que tenemos que atrevernos a hacer, a mirar hacia adelante, y sobre todo, atrevernos a mantener la esperanza.

Bonito (Jarabe de palo): Lo más llamativo de esta canción es lo que tiene que ver con la perspectiva. Mientras algunas personas se enfocan en lo negativo, otras pueden ver lo bonito y positivo en cada situación. La situación siempre será la misma, lo que es objetivamente; lo que puede cambiar es el color de tus lentes, cómo lo quieres ver.

Oye (La Sonora de Margarita): ¿Quién no ha bailado y gozado con esta canción? Su letra nos invita a enfocarnos en los pequeños detalles “un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada”, cosas a las que a veces ni les prestamos atención, pero que, en definitiva, son la base de una vida feliz.

No me doy por vencido (Luis Fonsi): Muchas veces nos toca esperar algo que hemos querido por mucho tiempo, por algún deseo profundo que llevamos muy dentro. Tal vez no lo habíamos conseguido porque no era el momento correcto, pero lo inspirador de esta canción es que nos pide que no renunciemos, que si tenemos que esforzarnos por alcanzar eso tan valioso, lo hagamos, sea una relación amorosa o cualquier otra meta.

La vida es un carnaval (Celia Cruz): Una canción que celebra la alegría propia de un carnaval. Cuando estamos disfrutando de una fiesta tan pintoresca, nos olvidamos de nuestros problemas y preocupaciones. Si la vida en sí misma es un carnaval, entonces a gozarla como venga. Celia nos dice, con mucha razón, que es más bello vivir cantando.

Me siento bien (Hombres G): Cada día es una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, de reiniciar nuestra vida con un nuevo punto de partida, un nuevo amanecer. Esta certeza de que siempre podemos empezar de nuevo es lo que nos hacer sentir bien. No importa lo que haya pasado antes, este nuevo día es un regalo que nos da la vida para cambiar lo que haya que cambiar y hay que aprovecharlo.

¿Y qué hay de ti? ¿Qué canción te inspira y por qué? Me encantaría saber de ti.

