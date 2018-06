Betty Yee llama a la defensa de la Ley Santuario de California

La contralora estatal dice que las referencias del presidente Trump respecto a los inmigrantes son profundamente ofensivas, racistas y deshumanizantes

Betty Yee, máxima representante de la contraloría estatal alabó el trabajo de los indocumentados y se proclamó en favor de defender la ley SB54.

Conocida también como la ley de estado santuario, ésta ya ha sido amenazada por varias ciudades gobernadas por republicanos y una demanda de la administración del presidente Donald Trump.

En una entrevista con La Opinión, la candidata a la reelección en la contraloría valoró que los inmigrantes indocumentados en California —que son 1.8 millones— representen alrededor del 10% de la fuerza laboral del estado y generen un valor de más de 180,000 millones de dólares al año.

Aquí algunas de sus apreciaciones frente al tema migratorio:

La Opinión. California es el estado más grande, donde vive el mayor número de personas indocumentadas en Estados Unidos. ¿Qué opina de la fuerza de trabajo de las personas en situación irregular y la correlación con la prosperidad de California?

Betty Yee: Yo creo que los trabajadores indocumentados contribuyen en gran medida a nuestra economía y nuestra sociedad y deben ser apoyadas con respecto al establecimiento de una vía para la ciudadanía.

La mano de obra indocumentada proporciona el fundamento básico de múltiples sectores e industrias: la agricultura, la construcción, la fabricación, el mantenimiento y la hostelería (restaurantes y hoteles), cuidado de niños, cuidado doméstico y más.

Además, las contribuciones de las familias de los portadores de visas, los trabajadores de la industria de servicios y los niños nacidos de inmigrantes indocumentados son críticos para nuestra economía y la sociedad. Todos pagan impuestos por ser una parte de la economía del estado como consumidores.

L.O. California es un estado santuario debido a la Ley SB 54 del senador Kevin de León. ¿Por qué California es diferente de otros en lo que respecta a la protección legal de los indocumentados y los inmigrantes sin importar de dónde vienen?

B.Y.California es el hogar de más de dos millones de inmigrantes indocumentados que representan alrededor del 10 por ciento de la fuerza laboral del estado.

El trabajo de los inmigrantes indocumentados representa un valor de más de 180,000 millones de dólares al año.

Reconociendo las contribuciones de los inmigrantes indocumentados, California ha llevado a establecer políticas para protegerlos, otorgarles la prestación de atención médica para sus hijos, la matrícula estatal en colegios y licencias de conducir.

La ley SB 54 amplía el compromiso de California para los inmigrantes indocumentados, garantizando su bienestar.

Con dicha ley pueden estar protegidos y seguros de que no se utilicen recursos estatales o locales para facilitar deportaciones masivas o la separación de familias.

Me enorgullece que en California, los inmigrantes y los hijos e hijas de inmigrantes sirven en nuestra legislatura estatal y pueden traer sus experiencias personales para informar de la política pública.

Otros estados que incluso limitan con México no tienen una economía tan diversa como California, por lo quecualquier impacto negativo sobre los inmigrantes indocumentados tendrá impactos negativos a la economía de nuestro estado.

L.O. En California hay individuos de todo el mundo, incluyendo los asiáticos. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma como el presidente Trump está hablando de los inmigrantes en general?

B.Y. Las referencias del presidente Trump respecto a los inmigrantes son profundamente ofensivas, racistas y deshumanizantes, carecen de cualquier reconocimiento o comprensión sobre cómo los inmigrantes hacen que nuestra nación sea másfuerte.

L.O. Varias ciudades en el condado de Orange han presentado retos a la Ley SB 54. ¿Cree usted que se podría retornar a los años oscuros del gobernador republicano Pete Wilson? ¿Qué se puede hacer para luchar contra las ideas de odio y los sentimientos xenófobos contra los inmigrantes?

B.Y. Si bien los desafíos a la SB 54 nos recuerdan la era de la Proposición187 y nos hace sentir que estamos retrocediendo con las políticas anti-inmigrantes del presidente Trump, yo creo que si las diversas comunidades que apoyan los derechos de los inmigrantes se unen, podemos crear una reacción de contragolpe a actos y políticas de odio y xenofobia.

Tenemos que acallar el odio y la discriminación en todo momento; tenemos que luchar contra esto en coalición y estar seguros de que cada votante elegible se registre para votar y elija a nuevos representantes y políticas en todos los niveles que protejan a los inmigrantes.

L.O. ¿Y, cuál es su compromiso personal con los derechos de los inmigrantes?

B.Y. Como hija de inmigrantes y como contralora del estado que mantiene un claro enfoque en la salud de nuestra economía, es fundamental fortalecer y proteger los derechos de los inmigrantes.

Continuaré presentando los argumentos económicos para hacerlo y hablaré como lo he hecho en diversos lugares acerca del trabajo juntos para apoyar a nuestras comunidades de inmigrantes.

Continuaré trabajando para apoyarlos a través de programas de ayuda y recursos fiscales a quienes son propietarios de pequeñas empresas.

También insistiré en mi papel en la Comisión de Tierras del Estado y que nuestros puertos aborden los problemas de la calidad del aire que están afectando a la salud de las comunidades pobres que rodean las operaciones portuarias; e incorporaré las voces de las comunidades inmigrantes en las políticas de justicia ambiental..