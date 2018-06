Madre soltera de 24 años, graduada de Harvard, sigue consiguiendo metas

La familia y una mentalidad centrada son necesarias para conseguir metas de este tamaño

Para graduarse de Harvard Law School hay que ser muy inteligente y disciplinado. Se trata de una hazaña bien difícil para cualquiera.

Mucho más si hay que añadir otras obligaciones y responsabilidades, como ser madre soltera.

Hablamos del caso de Briana Williams, de 24 años y madre soltera. Por eso, en cuanto consiguió su diploma, su foto con su hijo se hizo viral en las redes sociales.

Ser abogada siempre fue un objetivo para Williams. Pero cuando se convirtió en madre soltera un año antes de terminar su licenciatura en derecho de Harvard, su sueño parecía casi imposible.

La joven de 24 años compartió una publicación espontánea sobre cómo decidió completar un examen final en abril de 2017, antes de ir al hospital para dar a luz.

“Inmediatamente solicité una epidural para que mis contracciones no interfirieran”, escribe la madre. “Decir que mi último año en la facultad de derecho, con una recién nacida y como madre soltera era un desafío sería quedarse corto”, informa USA Today.

Venciendo todas las probabilidades y estadísticas, Williams caminó al podio del escenario de graduación con su adorable bebé, Evelyn. Las dos llevaban los birretes y vestidos a juego.

Su ejemplo está motivando a miles de otras mujeres. Ha recibido comentarios de apoyo y admiración.

Williams regresa a su estado natal de California, donde ejercerá como abogada en una empresa de Los Ángeles. Ella se unirá al departamento de litigios y también llevará a cabo casos pro bono.

La recién graduada afirma que sus raíces y su familia fueron el apoyo que necesitaba al comienzo de su carrera en la facultad de derecho, cuando sintió que no pertenecía a ese mundo.

“Fui a la universidad con una maleta y un par de zapatos, aferrándome a una biblia que mi hermana mayor había guardado en mi bolso. Trabajé a tiempo completo como camarera y barman en Nueva York para vivir “, escribe.

Mientras sus 20,000 seguidores de Instagram podrían creer que Williams está viviendo una vida perfecta, advierte que las redes sociales no deben engañarla.

“Todos tienen sus propias vidas y problemas que esconden detrás de sus plataformas de redes sociales. En un momento de tal hiperconsumismo, cuando la movilidad socioeconómica está restringida porque todo es codiciado y mercantilizado, es importante pensar cómo los perfiles de los influenciadores sociales se diseñan a propósito para atraer a las audiencias que suscriben tales comportamientos. Mi Instagram retrata una vida mucho más glamurosa de lo que realmente vivo “, explica.

“Puede parecer que siempre viajo, pero eso es porque solo me gusta publicar fotos de viajes”. Hay vida en el medio. Raramente uso maquillaje, y no es frecuente que me veas sin ropa de gimnasia. ¡Nunca tengo suficiente tiempo!”, afirma.

Ahora que la historia de Williams se ha vuelto viral, dice que está escribiendo un libro para responder a todas las preguntas que sus seguidores tienen sobre la vida como madre soltera y cómo encontrar el equilibrio.

Pero mientras tanto, apunta a las personas a un podcast que ella escucha: “Descarga Petty Politics; es el podcast de mi colega Cameron Clark y generalmente responde a muchas de las preguntas que estoy recibiendo “.