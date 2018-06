A 50 años del asesinato de Bobby Kennedy en Los Ángeles

El recamarero mexicano que auxilió al senador agonizante recuerda la tragedia, sucedida el 5 de junio de 1968 en el desaparecido Hotel Ambassador

Hay imágenes y sucesos que cambian la historia y quedan marcados en la memoria colectiva. Tal es el caso de la fotografía tomada segundos después que el senador Robert Kennedy recibiera varios disparos el 5 de junio de 1968 donde se le ve tirado sobre el piso de la cocina del Hotel Ambassador en Los Ángeles. A su lado hay un joven recamarero hincado, que sostiene la cabeza del candidato presidencial agonizante.

Ese joven era Juan Romero, un inmigrante mexicano de 17 años de edad que esa madrugada asistió a “Bobby” Kennedy que agonizaba por los tres balazos que recibió a manos de Sirhan Sirhan, un joven palestino antisemita que supuestamente fue motivado para cometer el crimen por la postura a favor de Israel del senador neoyorquino.

A 50 años de aquel trágico hecho, el hombre oriundo de Nayarit recuerda esos momentos que le cambiaron el rumbo al país.

Admirador de los Kennedy

En entrevista telefónica desde San José, California, Romero cuenta a La Opinión que cuando se enteró que Kennedy se estaría hospedando en el Hotel Ambassador le pagó a a su compañero de trabajo para que le permitiera atenderlo en la suite.

“No era mi turno servirle”, relata. “Yo le ofrecí a mi compañero darle las propinas y levantar todas sus mesas para me dejara ir a mi”.

Romero era admirador de los Kennedy, desde que el fallecido presidente John Kennedy solía visitar México donde alababa a los mexicanos por ser trabajadores, poner a su familia primero y alabar a Dios como buen cristiano.

Ya en California, Romero vio la foto de Bobby Kennedy junto al líder campesino César Chávez y su admiración creció.

“Yo miraba que ellos (los Kennedy) eran ciegos al color (de la gente). Eso me dio mucho entusiasmo que iba a ver más esperanzas que nunca, que todo iba a ser mejor para todas las razas. Yo nomás quería ver si era en realidad como yo pensaba de él”, dice de Kennedy.

Y lo comprobó cuando entró a su suite a servirle.

“En cuanto abrieron la puerta del suite, ahí estaba enfrente de mí contra una ventana hablando por teléfono. Volteó hacia nosotros, puso el teléfono en su lugar y dijo ‘come on in boys’ (entren chicos)”, recordó Romero.

“Te miraba con distinción. Te miraba directamente a los ojos, te sonreía. Me dio un fuerte estrechez de mano como diciendo ‘este saludo es honesto’”, dice. “No me sentía como un mexicano, o un busboy, me sentía lo más americano, me sentía con honor. Superó mis expectativas”.

La noche de la tragedia

Romero estaba ahí, en la cocina, al siguiente día mientras Kennedy daba su discurso celebrando la victoria en la elección primaria de California y se encaminaba a ser presidente.

“Podíamos oír toda la gente gritando y darle el apoyo; había mucha emoción”, cuenta.

Cuando vio a sus compañeros de trabajo correr hacia la puerta que daba al salón de banquetes, Romero se coló entre la muchedumbre que se apretaba en el lugar para ver la entrada del senador.

“Miré que Robert Kennedy estaba saludando a cualquier mano que le ponían enfrente. Dije ‘voy a felicitarlo y a ver si se acuerda de mí’. Estiré mi mano derecha lo más que pude para que él me saludara de vuelta y cuando llegó a mí me saludó y dio un paso y fue cuando oí los balazos”, relata.

“Pensé que eran cuetes que alguien estaba celebrando la victoria”, agrega. “Volteé a la derecha donde estaba el senador y estaba en el piso. Yo pensaba que lo habían tumbado para protegerlo. Dije, ‘a lo mejor se golpeó en el cemento’ y corrí a tratar de mantener su cabeza entre mi mano y el agua sucia” que estaba sobre el suelo.

“Sus labios se estaban moviendo. Puse mi oído al lado de sus labios y oí que dijo ‘is everybody ok?’(¿Está todo el mundo bien?) Yo le dije ‘sí, todo el mundo esta bien’. Me dijo: ‘Todo va estar bien’”, recuerda Romero.

Los siguientes momentos se le hicieron eternos. Todo el mundo estaba en shock y nadie parecía reaccionar hasta que llegó un hombre que se quitó su saco y lo puso debajo de la cabeza de Kennedy. Romero movió su mano hacia el cuello del senador y “es cuando sentí la sangre que corría contra mis dedos”, relata este hombre de 67 años. “Me dí cuenta que era más grave de lo que yo esperaba”.

A los pocos minutos llegó Ethel, esposa de Robert Kennedy, y los paramédicos que llevaban al senador al hospital. Romero recordó que portaba un rosario en su chaqueta y “se lo puse entre el dedo gordo y otros dedos”, dice.

Luego se enteró que el senador había fallecido.

“Es una cosa que es muy dura. Una tragedia como esa no es fácil de olvidar”, expresa Romero, quien dice que “mi único objetivo es que la gente no se olvide de ese sacrificio” que hizo Kennedy.

“Cumplí mi promesa que hice al senador de honrar su recuerdo”, dice Romero, quien este lunes 4 de junio aparecerá en un programa especial sobre el asesinato que será transmitido en el canal Decades (www.decades.com).

“Las palabras que él y su hermano decían han llegado a mi mente y mi corazón. Esos consejos de no ser una molestia al gobierno, mantener a su familia y trabajar duro sin la asistencia del gobierno. Tratar de ser un buen ciudadano”, recalca.

Romero está “100 por ciento” seguro que de haber sido presidente Robert Kennedy, la historia no solo de este país, pero mundial sería diferente.

“No cabe duda, fue una tragedia no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Todo el mundo se hubiera beneficiado de sus ideas porque ellos (los Kennedy) podían estar al lado de príncipes y reyes y al siguiente día estar con obreros. No les importaba la posición”, dice.

“Yo no lo miraba como un político, sino como una persona que luchaba por gente que no podía defenderse por ellos mismos, un humanitario”, expresa Romero.

El 5 de junio, Romero también participará de un panel en Los Ángeles sobre otro especial televisivo y luego viajará a Washington D.C. para visitar la tumba del senador Kennedy.

La estructura principal del Hotel Ambassador, donde ocurrió el asesinato, fue demolida y en su lugar se construyó una escuela secundaria que lleva el nombre de Robert Kennedy.