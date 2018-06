Kanye West revela ser bipolar

El famoso rapero y esposo de Kim Kardashian se sincera sobre su condición mental

El cantante Kanye West, también esposo de la socialité Kim Kardashian, reveló que fue diagnosticado como bipolar.

Pero declaró, en una entrevista para Big Boy TV, que no lo ve como una discapacidad.

“Nunca había sido diagnosticado con una condición mental hasta que tuve 39 años. Creo que todos tienen algo. Pero, como lo planteo en el disco, no es una discapacidad, sino un superpoder“, señaló el intérprete.

Con una veintena de premios Grammy, el rapero explicó que fue con la realización de su octavo disco como se dio cuenta de su padecimiento y de lo privilegiado que es.

“Pensar en la gente que tienen problemas mentales y que no son Kanye West… Hay gente que llega el martes y pierde su empleo y no pueden dar marcha atrás. Es por eso que Dios me puso en esto a los 40 años“, añadió.

En su nueva canción “Yikes”, West describe que su condición bipolar es un superpoder, no una discapacidad.