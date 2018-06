María Elena Durazo: “Sé trabajar duro, no les voy a fallar”

Su triunfo haría que el Senado de California tuviera una mujer latina

María Elena Durazo, la primera mujer en dirigir la poderosa Federación del Trabajo del condado de Los Ángeles y quien anda en campaña para el Senado de California por el distrito 24, dice que lo más importante para ella es mantener la conexión con los trabajadores, gente como los lavaplatos, los conserjes, las recamareras de los hoteles, los maestros y los bomberos.

“Yo saco mucha fuerza al hablar con ellos. Las mejores ideas de los proyectos que debo hacer las saco de ellos. Como senadora estatal, lo más importante para mi será seguir conectada con nuestro pueblo”, dijo Durazo en una entrevista con La Opinión a través de Facebook Live.

Durazo, una abogada con una carrera de más de tres décadas en las uniones obreras, madre, abuela, hija de inmigrantes mexicanos quien creció de cosecha en cosecha en los campos de California y Oregon, y viuda del líder Miguel Contreras, reveló que sus hijos le han expresado su preocupación porque de ganar la elección, pasará a las filas de los políticos a los que siempre han criticado por no estar a favor de las comunidades.

“Yo les dije que mi récord es público. No voy a cambiar. ¿Y por qué yo no puedo ser una funcionaria elegida? En Los Ángeles hemos tenido mucho que ver para cambiar California y lograr que pasara de ser un estado antiinmigrante a un estado proinmmigrante al aprobar muchas leyes positivas”, señaló.

Sus prioridades

Sus prioridades en Sacramento serán la vivienda accesible, el seguro de salud para los indocumentados, los servicios para los adultos mayores y trabajar para que todos tengan un salario digno, un plan médico y un plan de retiro, explicó.

“No es posible que las familias después de trabajar tanto, ganen sueldos de pobreza y no tengan lo suficiente para comprar comida y pagar la renta”, dice.

El distrito 24 por el que compite Durazo comprende áreas ricas como Mount Washington y Los Feliz. También abarca el este de Los Ángeles, Boyle Heights, Eagle Rock, Koreatown, Chinatown, Highland Park, East Hollywood, y El Sereno donde siempre ha vivido.

Confía que una de las cosas que más le preocupa es que se hagan cumplir las leyes existentes.

“Para cientos de miles subir el sueldo mínimo no resultó en nada diferente. No hay los recursos para hacerlo cumplirlo. Los siguen abusando y explotando. En Los Ángeles, todavía les roban más de 20 millones de dólares por semana en horas extras y sueldos no pagados. Imagínense la diferencia al tener más dinero y gastarlo en las tiendas, poder comprar una casa o pagar la renta”, dice.

También busca que la protección contra el acoso sexual sea un movimiento permanente, no en un tema temporal. “Hemos logrado que en Long Beach se reúnan las firmas para poner una medida en la boleta electoral para que las trabajadoras de los hoteles puedan reportar de inmediato el acoso sexual de los clientes. Ellas han tenido que vivir por años con ataques y asaltos. La gerencia siempre tomaba el lado del cliente”, dijo.

Sin voto, no hay fuerza

Durazo hizo una invitación a los latinos a salir a votar en las elecciones primarias del martes 5 de junio.

“¿Cómo vamos a cambiar nuestras condiciones si no votamos? Si nuestra gente no sale a votar no nos toman serio. Yo soy ciudadana. No tengo necesidad de apoyar a quienes no tienen papeles, pero lo hago porque amo a mi comunidad y porque cuando amamos hay responsabilidad”, enfatizó.

Dijo que ella apoya a Antonio Villaraigosa para gobernador porque tiene 40 años de luchar a su lado. “Tengo desacuerdos con él en algunos temas, pero he visto su fuerza, su sinceridad y dedicación a nuestro pueblo. Yo no voto porque alguien me cae bien sino por quien tiene interés en nosotros como latinos y trabajadores”, resaltó.

Durazo busca ocupar el escaño que el senador Kevin De León dejará vacante en el Senado en noviembre. “No hay mujeres latinas en el Senado de California, es vergonzoso que con nuestra población no haya ninguna”, dijo.

Y concluyó diciendo que ella es una líder que enseña a la gente a luchar por sí mismos y a que unidos se puede encontrar soluciones a las necesidades. “Yo sé trabajar duro desde pequeña en el campo, picando uva y algodón. Yo no les voy a fallar“, aseguró.