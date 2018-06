Roban información de clientes de servicios públicos en Oxnard

Miles de usuarios estarían afectados; la ciudad esta tomando medidas para minimizar el daño

Si vives y pagas utilidades en Oxnard, mantente atento con tu estado de cuenta de tarjeta de crédito.

La ciudad de Oxnard anunció recientemente que había recibido denuncias sobre cargos no autorizados en tarjetas de crédito usadas por los clientes para pagar sus facturas de servicios públicos.

La siguiente información describe lo que sucedió, lo que la ciudad ha hecho en respuesta y pasos que los clientes pueden tomar para proteger su información:

Qué pasó

El 25 de mayo de 2018, la ciudad recibió una llamada de una institución bancaria que aconsejaba que algunos de sus clientes de tarjeta de crédito experimentaron compras fraudulentas en sus cuentas y éstas eran las mismas tarjetas usadas para pagar sus cuentas de utilidades de Oxnard con su Click2Gov (Superion), sistema de pago en línea.

Tras el descubrimiento, la ciudad informó inmediatamente del suceso al Departamento de Policía y al vendedor de la ciudad, que contrató a una firma forense de terceros para determinar qué sucedió y qué información pudo haber sido afectada. El proveedor de la ciudad alertó de una vulnerabilidad de software que tenía el potencial de permitir a un individuo no autorizado a tener acceso a la computadora utilizada para procesar transacciones con tarjetas de crédito.

Los parches de seguridad fueron aplicados por el proveedor de la ciudad en un nuevo servidor para eliminar la vulnerabilidad pensando de que el problema se resolvió. El 29 de mayo de 2018, el vendedor de la ciudad informó a la ciudad de los controles de seguridad adicionales que se requirieron para asegurar el sistema. La ciudad cerró el sistema inmediatamente para que estos controles de seguridad pudieran ser implementados. A pesar de que la investigación del proveedor no pudo confirmar o verificar específicamente el método exacto por el cual cualquier dato de tarjeta de crédito podría haber sido comprometido, la ciudad decidió notificar a los clientes como una precaución.

Qué información estaba involucrada

Hasta ahora, el vendedor de la ciudad estima que este incidente puede afectar solamente a individuos que utilizaron el sistema de pago de Click2Gov entre el 26 de marzo y el 29 de mayo de 2018. El usuario no autorizado puede haber accedido a información que incluía nombres de clientes, número de tarjeta de pago y fechas de vencimiento. Los clientes que pagan facturas de servicios públicos por teléfono con el sistema de respuesta de voz interactivo no se ven afectados, ya que es un sistema separado.

Lo que están haciendo

La ciudad de Oxnard está trabajando para abordar este tema y ha tomado las medidas mencionadas anteriormente. Para ayudar a prevenir un incidente similar en el futuro, la ciudad está tomando medidas para mejorar sus protocolos de seguridad existentes y está trabajando con sus proveedores para mejorar la protección de la información personal en sus sistemas de pago.

Lo que puedes hacer

Los clientes deben revisar de cerca sus estados de cuenta de la tarjeta de pago y reportar cualquier cargo no autorizado a su emisor de tarjeta inmediatamente porque las reglas de la red de tarjetas generalmente proveen que los tarjetahabientes no son responsables por cargos no autorizados que son reportan de inmediato. El número de teléfono a llamar está generalmente en la parte posterior de la tarjeta de pago. Si tu institución financiera requiere un informe de la policía, por favor diríjete a http://www.oxnardpd.org

Para más información

Para más información sobre fraude y robo de identidad, visita:

https://www.oxnardpd.org/crime-information/fraud-and-identity-theft-education/

Su confianza y fiabilidad son importantes, y la ciudad se disculpa y lamenta profundamente cualquier inconveniencia o preocupación que esto pueda causar.