La Feria del Condado de Los Ángeles ofrece un día y precio especial a los residentes de esta región

El evento que reúne atracciones, comida y eventos musicales de todo tipo arranca el 31 de agosto

La Feria del condado de Los Ángeles honra este año a la Ruta 66, la carretera que conectaba esta región con el resto del país, y esta semana anunció un día y precio especial para todos los residentes de esta urbe.

Ese día será el 2 de septiembre cuando todos los residentes del condado de Los Ángeles podrán entrar a los terrenos de la feria en Pomona por $6.60.

“Estamos orgullosos de honrar a nuestros fieles huéspedes del condado con este día y admisión especial”, dijo Miguel Santana, CEO y presidente de Fairplex, el recinto de la feria. “Mientras preparábamos este nuevo Plan Estratégico, escuchamos las preocupaciones de la comunidad sobre los precios en la Feria del Condado de L.A., así que la nueva iniciativa es hacer frente a esto con eventos como LA County Day”.

Entre los atractivos de la Feria este año está “Get Your Kicks on Route 66 – Explore All 8 States”, que incluye réplicas de paradas memorables a lo largo de las 2,448 millas de la carretera conocida como “la Autopista de América”, desde Chicago hasta Santa Mónica.

Algunos de los concesionarios de la Feria también se unen a este precio especial de $6.60 ofreciendo menús con un costo similar, incluyendo Chicken Charlie’s y su pollo con mac’cheese en un cono de waffle.

La Feria del Condado de Los Ángeles arranca el 31 de agosto y termina el 23 de septiembre.

Para más información, visita www.fairplex.com