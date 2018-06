Pedro Prieto contrae bacteria en ‘Reto 4 Elementos’

El participante salió de la competencia tras perder un reto por su lesión

Pedro Prieto de­claró que una bacteria le es­taba invadiendo la pierna derecha, esto después de lesionarse durante el reality, “Reto 4 Elementos“.

“Tengo la bacteria Entero­coco Faecium, me la apren­dí, en latín. Los doctores no me han dado de alta médi­ca, tuve una lesión y estuve en el hospital, me estoy cu­rando, me recomendaron los doctores que no debería ha­cer ningún tipo de esfuerzo”, dijo.

Debido a esta bacteria, Pe­dro Prieto no podrá regresar al show, a pesar de que ya recibió invitación de reinte­grarse: “Justo al salir, los doc­tores me dijeron que ya no podía regresar, porque tenía que estar en cama, con an­tibióticos. Es una lesión que vengo arrastrando desde el primer sacrificio, me drena­ban sangre, pero yo seguía compitiendo, hasta que ya reventó”, dijo.

Al parecer, la bacteria está siendo controlada: “Me es­toy practicando unas cura­ciones, ahorita no estoy ha­ciendo ejercicio, en este mes no, después regresó a entre­nar”, finalizó.

“Reto 4 Elementos” continua en UniMas de lunes a jueves a las 10pm/9c.