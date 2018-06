Ranking: las 3 mejores series sobre viajes en Netflix

Lugares, alimentos y cultura, será lo que encontrarás en esta selección

¡Viaja con Netflix! A veces es cuestión de dinero o tiempo de vacaciones que quizá no tenemos, pero cuando la posibilidad está a la mano, ¿por qué no aprovechar? Descubre lugares, culturas y alimentos exóticos con las mejores series que Netflix tiene disponible para ti.

Una serie de aventura. Justin Lukach hace crónicas de sus viajes, por los que dejó su cotidianidad. Salir de su zona de confort fue su plan por todo un año. Recorrer el mundo y traerte el mejor resumen de cada uno de sus viajes, se convirtió en su obsesión.

Un espectáculo no apto para menores de 16 años. Karl Pilkington viaja al rededor del mundo tratando de sumergirse en diferentes culturas. Sus aventuras y constantes quejas resultan cómicas, por lo que habrá un importante espacio para la risa.

Sin duda has escuchado de Antony Bourdain, un personaje particular que no le teme a probar nada, en cuanto alimento concierne. Con él podrás conocer algo de las cultural, pero sobre todo el aspecto, textura y los sabores de todo lo que él se propone a probar. Su narración es muy descriptiva, al igual que sus gestos. Por lo tanto, te sentirás como si fueras parte de la misma aventura.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Netflix no ofrece los mismos contenidos en todos los países.