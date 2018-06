Un Danny DeVito de cartón causa furor en una fiesta de graduación

Una figura de cartón de Danny DeVito fungió como invitada de honor de parte de una estudiante de la Carlisle High School en Carlisle, Pensilvania a su fiesta de graduación, lo que causó sensación entre los presentes.

La joven de nombre Allison Closs, al no tener una cita confirmada para su baile, decidió adquirir la figura de cartón de tamaño real a través de Amazon por tan solo $100 dólares y llevarla como su pareja.

I am really excited to @DannyDeVito reaction to Allison Closs going to Carlisle High School prom with his cardboard self as her date. pic.twitter.com/WTLTAJxLjw

— jessie jessup (@JessieJessup) 15 de mayo de 2018