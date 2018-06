Video: Kike Meneses aclara rumor de trío sexual con Mayeli y Lupillo Rivera

El cantante se encuentra "sacado de onda" por haber sido señalado como el culpable del divorcio

Kike Meneses fue involucrado en el drama que hay entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera después de que la pareja confirmara que se estaban divorciando. Los rumores señalaban que el músico había sido amante de Mayeli y que los tres habían estado involucrados sexualmente.

Cansado de los chismes que hay, Menses organizó una conferencia de prensa para hablar con la prensa y aclarar todo.

“No he tenido ninguna comunicación con [Mayeli y Lupillo] hasta ahorita, no me han hablado, ni siquiera para preguntarme nada. Eso me tiene muy sacado de onda, pero alguien tiene que dar la cara“, dijo Meneses en declaraciones grabadas por “El Gordo y La Flaca”. “Quiero aclarar de mi parte que no existió ningún trio, no existió ningún amante… quiero que eso quede bien claro y que lo entiendan“.

Kike agregó que si hubo una amistad con la ex participante de “Rica Famosa Latina” y con el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera. Inclusive, Menses dice que fue guitarrista de Lupillo.