Video: ¿Lupillo Rivera se consuela con amiga de su hija tras divorcio?

El hermano de Jenni Rivera habla sobre el supuesto romance que tiene

Lupillo Rivera se encuentra en medio de un escándalo después de que en un concierto subió a una muchacha al escenario que terminó besando. Tras el momento muchas empezaron a asegurar de que se trataba de la amiga de su hija.

El hermano de Jenni Rivera se encuentra en proceso de divorcio de Mayeli Alonso y su vida amorosa ha dado mucho de que hablar. Lupillo realizó un Instagram Live en donde aclaró todos los rumores.

“A mi se me ocurrió subir a una muchacha, cantarle una canción y darle un beso“, dijo Rivera. “Parece que a la muchacha la están atacando muy feo y la muchacha no tiene nada que ver, la muchacha no la conozco y no se quien sea. Ahora que ya tengo su información si me voy a comunicar con ella, eso si lo voy a hacer”.

Lupillo dice que a la muchacha le han llovido los insultos en redes sociales.

“Ahora la gente le está diciendo a ella ‘quitamaridos’ y no es así. Yo ya estoy divorciado, yo ya soy una persona separada, yo ya estoy rehaciendo mi vida y puedo besar a quien me de mi regalada gana. No se como se llama, voy a buscarla, voy a saludarla, la voy a invitar a un desayuno o algo para que no pase un momento desagradable.”, agregó.

Finalmente, Lupillo aclara como surgió el chisme de que la fan era amiga de su hija.

“Muchas personas dicen que es una amiga de mi hija, y no es amiga de mi hija. Estuvieron arriba en el escenario y estuvieron platicando, eso es todo lo que fue“, concluyó.