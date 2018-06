Vladímir Putin da cuentas sobre sus polémicas fotos ‘medio desnudo’

Imágenes difundidas de Vladímir Putin "medio desnudo", han causado polémica, pero él las explica de la mejor manera

En fechas pasadas, imágenes en las que el presidente de Rusia, Vladímir Putin aparece con el torso desnudo aparecieron en varios medios de información, mismos que no se explicaban aún, hasta que el mismo gobernante salió a comentarlas.

El popular mandatario fue entrevistado por el canal austriaco ORF y en la emisión fue cuestionado por las imágenes en las que aparecía “medio desnudo”, las cuales no eran obras de paparazzi, sino que el mismo Kremlin (gobierno ruso) las colocaba en su página oficial.

El conductor Armin Wolf lanzó la pregunta: “Las fotos semidesnudas no son comunes para los jefes de Estado, especialmente cuando no son hechas por los paparazzi ni turistas, sino que se publican por el propio Kremlin”.

Fue entonces que Putin se sinceró con el entrevistador y explicó el tema de manera frontal y con algo de buen humor: “Usted ha dicho ‘medio desnudo’, ¡menos mal que no es ‘desnudo’! Si estoy de vacaciones, no considero necesario esconderme detrás de los arbustos y no le veo nada malo”.