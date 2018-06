4 cosas asquerosas que suceden en los restaurantes que no te imaginas

Quizá la próxima vez te lo pienses dos veces si comer en casa o afuera

Es increíble la confianza que depositamos en los restaurantes . Permitimos que extraños (aunque sean profesionales) preparen nuestras comidas, a veces, en relativa oscuridad y decidimos creer que nada malo le ha sucedido a la comida en nuestro plato.

Cualquiera que haya trabajado en un restaurante ha visto cosas que deberían evitar que comamos en restaurantes sin cocinas abiertas, quizás para siempre, pero bueno, ¿quién va a renunciar a salir a cenar? Es por eso que Insider recopiló las historias más desagradables e increíbles de la vida de los cocineros en las cocinas de los restaurantes.

No siempre sabes dónde estuvo tu comida

“El dueño de la pizzería en la que trabajé entró y vio una pizza quemada en la basura. Lo sacó, retiró el queso, lo puso en mi mesa de pizza y dijo ‘¡Reutiliza! ¡El queso es caro!’. El chef se sacó el delantal y se fue. La tiré cuando el dueño salió del lugar”. dijo el redditor FudgeTosser.

“La salsa que hacíamos no era más que verduras con hamburguesas viejas que se cocieron demasiado tiempo o simplemente se dejaron en la parrilla. La idea no me molestó demasiado hasta que vi a alguien levantar una hamburguesa que había caído en el suelo para ser usada en la salsa. En defensa al restaurante, los gerentes no lo vieron”, dijo el redditor eyekwah2.

“Nunca pasó nada malo, pero si alguien tiraba una pizza sin cocinar al suelo, la recogían y la tiraban al horno. Lo mismo con hamburguesas congeladas. Pero si ya estaba cocinado, lo tirábamos o mi compañero de trabajo se lo comía”, contó un usuario anónimo

Los bichos son moneda corriente

“Trabajé en comida en un parque de diversiones. ¿Viste las fuentes de las bebidas? Bueno, se supone que debes taparlas o, de lo contrario, se van a meter bichos en las canillas. No lo hacíamos, y las abejas y hormigas vivían ahí hasta que empezáramos a servir bebidas”, contó otro usuario.

“Trabajaba haciendo pizza en una cadena de bufete de todo lo que pueda comer, y una vez encontré una mosca aplastada en la masa que estaba a punto de usar. Le dije al gerente, la agarró y me dijo que la usara de todos modos. “Accidentalmente” lo tiré al suelo y tuve que tirarlo”, contó el redditor cn2092.

“Solía trabajar en un restaurante con un problema de ratas. Todos los días poníamos trampas. Por lo general, encontramos que algo se pegaba a nuestras trampas cada pocos días más o menos. A veces morían en el techo. Cuando empezaban a descomponerse, es cuando ocultábamos el olor con velas perfumadas o varitas de incienso. Normalmente yo era la persona que abría el techo para buscar el roedor muerto”, contó un usuario anónimo de Quora.