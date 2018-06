Los votantes de San Francisco aprueban la prohibición de la venta de tabaco aromatizado

San Francisco votó la ordenanza el año pasado, pero una recogida de firmas exigió referendum

Los votantes de San Francisco aprobaron el martes una propuesta que prohibiría la venta de productos de tabaco con sabor, incluidos los cigarrillos con mentol y los líquidos para vapear con sabor. Así, el 68 % votó a favor de la Proposición E y el 31 % se opuso.

El año pasado, los supervisores de la ciudad de San Francisco aprobaron una ordenanza para prohibir las ventas de productos de tabaco aromatizados, incluidos cigarrillos mentolados, líquidos para vapear y cigarros aromatizados, lo que lo convertiría en el primero en aprobar una prohibición tan amplia sobre las ventas de tabaco con sabor. Sin embargo, se juntaron suficientes firmas para someter la ordenanza a un referéndum ante los votantes de la ciudad, lo que llevó a su colocación en la votación del martes.

Desde entonces, la batalla por la prohibición del tabaco con sabor ha movido mucho dinero, con la compañía de tabaco R. J. Reynolds aportando casi $12 millones de dólares contra la medida y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg contribuyendo con más de $3 millones de dólares para respaldarla, según documentos presentados ante la Comisión de Ética de San Francisco.

“La gente realmente tiene una gran antipatía y gran desconfianza hacia las empresas Big Tobacco y no se deja engañar por la propaganda y las tácticas”, dijo Gil Duran, el portavoz de Campaign Yes en la Proposición E.

Pero Greg Conley, presidente de la American Vaping Association, tiene una perspectiva diferente. “Es una parodia que los extremistas antivaping engañen a los votantes de San Francisco para que sea más difícil para los fumadores adultos dejar de fumar”, dijo, asegurando que los productos con sabor son útiles para los fumadores que están tratando de dejar de fumar.

Los defensores de la salud pública han respaldado las prohibiciones en San Francisco y otras comunidades del área de la bahía (como Oakland), diciendo que los productos de tabaco con sabor dulce atraen a niños y adolescentes. Por eso mismo, organizaciones como la American Heart Association, American Cancer Society y American Lung Association apoyaron la Proposición E. “Está claro que estos productos con temas de caramelos y envases coloridos están orientados a los adolescentes“, afirmó la American Lung Association.

Pero quienes se opusieron a la medida dijeron que prohibir los productos aromatizados era una extralimitación que infringía las elecciones de los adultos: “Decirles a los adultos lo que pueden y no pueden hacer no es efectivo”, argumentaron los oponentes ante los votantes, agregando que California ya había elevado la edad legal para comprar tabaco a 21.

También enmarcaron la medida como un daño a las pequeñas empresas como las tiendas de barrio. Patrick Reynolds, director ejecutivo de Foundation for Smokefree America, dijo que R. J. Reynolds, la compañía de tabaco que comenzó su propio abuelo, había gastado mucho dinero luchando contra la prohibición porque le preocupa que, si pasa en San Francisco, otras ciudades harán lo mismo.