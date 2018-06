Tachan de gorda a la hija de 15 años de Carolina Sandoval y ella explota

Ok Ok Ok Acá ya parte del momento cuando a @mipedacitodeluz le toco salir a la pasarela 😀😂😂😂 tan linda ella vio tanta gente y se puso un poco nerviosa jaja😊 Y por cierto y EN MAYÚSCULA …muchos corazones negros empezaron a decir que yo andaba exhibiendo a mi hija y que eres por frustraciones del pasado NUNCA HE QUERIDO SER MODELO y en Segundo lugar la razón por la que decidimos mi esposo y yo que Amalia Victoria participara era porque se trataba de una linda causa 👉🏻 AcA les dejo la información : “La Inclusión está de Moda” y llegó a Miami en su segunda edición “You Are The Cherry On Top” organizado por la fundacion “Iluminemos de Azul por el Autismo” y Miami Fashion Week, este extraordinario evento trae a nuestra ciudad la nueva coleccion infantil de la reconocida diseñadora mexicana Pamela de Haro quien una vez más unió su creatividad y talento a beneficio del AUTISMO @pameladharo @iluminemosdeazul #miafw18 #cosasquesientecaro

A post shared by ॐCarolina Sandovalॐ (@venenosandoval) on Jun 4, 2018 at 3:49am PDT