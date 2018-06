Un adolescente acusado de violar a la madre de su amigo en una fiesta de pijamas

Un estudio de la Universidad de Harvard del 2016 muestra que a pesar de los millones de armas que existe, éstas fueron utilizadas en defensa propia en menos del 1 por ciento

Según los informes de la policía, un joven de 18 años, recién salido de la escuela secundaria, fue acusado de intentar violar a la madre de su amigo durante una fiesta de pijamas en Tennessee.

La policía dijo que Jordan Corter y otros “chicos” aparecieron alrededor de las 8:30 p.m. en la casa de la mujer en Arlington, en las afueras de Memphis.

La madre, cuyo nombre la policía no divulgó, tuvo una experiencia negativa con uno de los amigos de su hijo.

Según una declaración jurada obtenida por WREG, un investigador del sheriff constata que la mujer afirma que recogió todo el alcohol de la vivienda y se marchó a dormir, encerrándose en su habitación.

Sin embargo, fue despertada a las 02.30 horas por Jordan Corte, que llamó a la puerta de su dormitorio.

La mujer abrió la puerta, pensando que algo andaba mal. “Jordan forzó su entrada al dormitorio y cerró la puerta detrás de él”, le dijo más tarde a la policía.

Ella afirma que la empujó a la cama y se puso una mano por los pantalones cortos. En una entrevista posterior, la declaración jurada continuó, Corter lloró y le dijo a la policía que “básicamente la obligó a hacer algo que no quería hacer” y “eso no debe perdonarse”.

Supuestamente, trató de violar a la mujer, informó Fox 13 en Memphis, pero ella se liberó. Según le contó a los investigadores, le dio un rodillazo a Corter en la ingle y le apuntó con una pistola que encontró en la habitación.

De acuerdo a la información de Fox 12, la policía dice que la mujer apuntó con la pistola en la cara del hombre y le dijo que se fuera.

Según la declaración jurada, el jefe de la mujer notó su estado cuando fue a trabajar al día siguiente y la persuadió para que telefoneara a las autoridades.

Posteriormente, Corter fue arrestado, acusado de agresión sexual e intento de violación y liberado bajo fianza. No pudo ser contactado, y un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby le dijo a The Washington Post que no se revelarían detalles mientras se investiga el caso.

Cuando se fue a buscar a Corter, un hombre en representación de la familia le dijo a WREG que el chico acababa de graduarse de la escuela secundaria y que era “un buen chico”.