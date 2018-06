Agua contaminada, el “sucio secreto” de California

Comunidades pobres sufren los estragos por la polución del vital líquido

VISALIA, CA – Comunidades del Valle Central, mayoritariamente campesinas y latinas, sufren los estragos del agua “potable” contaminada, un problema que se arrastra por décadas pero que ahora, con varios proyectos de ley propuestos, podría comenzar a resolverse.

Con un clima que cada año se torna más impredecible, la sequía californiana de finales de la década de 1970 tiene una diferencia con la presente: los 20 millones de personas que han duplicado la población hasta casi 40 millones. A esto se suma que el suministro de agua subterránea es finito y al bajar su nivel va soltando numerosos contaminantes naturales que junto a los contaminantes de la industria agro-láctea hacen que más 430 sistemas de distribución de agua potable no cumplan con los criterios de salubridad fijados para el agua potable. En esta crisis, las cuencas hidrográficas (watersheds) también cobran vital importancia.

Cada año, más de un millón de californianos están expuestos al agua potable contaminada. “Es el sucio secreto de California y queremos cambiar eso. Somos todos parte de la crisis pero también somos parte de la solución”, dijo la activista Susana de Anda quien junto a la abogada Laurel Firestone y con la convicción de que el agua es un derecho y no privilegio fundaron una de las organizaciones pro agua limpia más reconocidas del país. En 2006, en esta ciudad ubicada en el corazón del Valle de San Joaquín, el Centro Comunitario por el Agua (CCPA) comenzó sus actividades.

A 110°F, cuatro botellitas no nos van a servir

“Mis niños siempre estaban enfermos del estómago. Yo estaba regando afuera, me dio sed y se me hizo fácil ver el agua fresca y tomé esa agua y estuve un semana enferma del estómago, con vómitos” narró Sandra García, que lleva 40 años viviendo en Poplar, un caserío de campesinos al sur de Visalia. “Los niños ahora en tiempo de calor andan afuera, abren la manguera y toman agua. Resulta que tienen diarrea, tienen vómitos y ¡no sabemos lo que está pasando!”, añadió.

García, quien tiene seis hijos y continua trabajando en los campos, dijo que gran parte de la contaminación proviene de la industria de la leche. “Estamos rodeados de lecherías… Tiran el agua con la que lavan las vacas, los orines, las medicinas, casi todo se va al canal y nuestros pozos están cerca, entonces toda nuestra agua se está contaminando. El pozo le da agua al pueblo. Nosotros abrimos la llave y el agua viene directo del pozo. La gente dice ‘hay que tomar agua de las botellitas’ pero estamos bañándonos, estamos cocinando, si ponemos frijoles a cocer es mucha la cantidad de agua… No tenemos tanto dinero para andar comprando las botellitas”.

García dijo que, cuando trabajan en el campo, los rancheros proveen agua de dudosa higiene. “Cuando está a 110 de temperatura, cuatro botellitas no nos van a servir. Tenemos que tomar el agua que nos lleven los mayordomos y regularmente llevan agua que sacan de la llave… pero no sabemos qué clase de filtro tengan. Porque ellos no más ponen un filtro y ya estamos pensando nosotros que esa agua está buena. Pero nadie se toma el trabajo de ir a analizar esa agua a ver si es cierto que no tiene nitratos, que no tiene químicos y contaminantes”, dijo García.

“No me querían porque soy una luchadora”

Ruth Martínez tuvo cuatro hijas. Una de ellas sufre de presión alta y diabetes, otra tiene asma y su segunda hija nació con un solo riñón y falleció en 2010. Martínez recuerda: “los doctores me dijeron que esto fue a raíz de los pesticidas que se estaban rociando en el campo”.

Martínez vive en Ducor, un pueblito no incorporado como ciudad en el Condado de Tulare. “Allá hemos tenidos serios problemas con el agua por muchos años. Hemos tenido que luchar mucho para que la calidad del agua se mejore. Además de pagar la cuenta del agua mensualmente, siempre tenemos que comprar agua embotellada. Yo compro esa agua porque no confío en el agua que sale de la llave. Mis nietos solían pasar el verano en mi casa cuando no tenían escuela y cuando yo los dejaba que jugaran afuera con el agua, les salían llagas y sarpullidos”, dice Martínez.

Desde que tenía 12 y durante 18 años, Martínez trabajó en los campos californianos. Después fue a la escuela donde se recibió de enfermera. Nació en Wyoming y fue criada en Bakersfield. Martínez, de padre mexicano y madre tejana, pasó gran parte de su tiempo luchando junto a César Chávez y Dolores Huerta en el sindicato Unión de Campesinos. “César luchó para que muchos de estos pesticidas quedaran fuera de la ley y también luchó por tener agua limpia porque en esos tiempos el agua estaba más contaminada que ahora”.

A partir de sus experiencias personales, García y Martínez decidieron involucrarse en actividades para cambiar la situación. García lleva 12 años de voluntaria en el Centro Comunitario por el Agua y Martínez trabaja con el Centro para la Raza, la Pobreza y el Medio Ambiente de Delano y es integrante del Consejo de Aguas de Ducor. “No me querían allí porque sabían que yo soy una luchadora. Sabían que soy una peleadora”, recordó Martínez.

Comunidades pobres gravemente expuestas

Según un reciente estudio del Centro para el Cambio Regional de la Universidad de California en Davis, miles de residentes del Valle de San Joaquín, la mayoría familias latinas de bajos ingresos, “carecen de acceso básico al agua potable” y, además, el agua “a menudo es insegura” para beber “y en muchas comunidades” el agua potable está contaminada por subproductos industriales asociados con la agricultura, la producción de petróleo y gas, el transporte y la manufactura.

Hay casi 350,000 personas viviendo en 450 comunidades desfavorecidas no incorporadas como ciudad (también conocidas como DUC en inglés) en todo el Valle de San Joaquín, (aproximadamente 1 de cada 9 residentes de la población total de la región). Hasta la fecha, la mayoría de los sistemas de agua ubicados en esas comunidades pobres no cumplen con los estándares sanitarios fijados para el agua potable. Entre 2003 y 2014, 1,688 escuelas públicas de California se vieron afectadas por agua potable contaminada.

Altas concentraciones de nitratos pueden causar la muerte a bebés y a mujeres embarazadas, “incluido un riesgo mayor de defectos en el tubo neural, nacimientos prematuros, restricción del crecimiento intrauterino, anencefalia, aumento de los niveles de metahemoglobina que causan complicaciones en el embarazo, defectos congénitos del sistema nervioso central y malformaciones congénitas”, dice el estudio. Pero contar con agua potable limpia y asequible depende de quién es usted y dónde vive. En los campos agrícolas más ricos del mundo, este acceso “tiene un componente racial y étnico” pues la mayoría de los residentes sin acceso a agua limpia son personas de color, añade el informe.

Muchas poblaciones siguen expuestas al grave riesgo de aguas contaminadas. Estas comunidades que no reciben los servicios de una ciudad por estar fuera de sus límites están compuestas por comunidades minoritarias, infrarrepresentadas y desatendidas. Las familias gastan más dinero en agua embotellada (algunos pagan hasta el 10% de sus ingresos mensuales en ello) y están gravemente expuestas a contaminantes como el nitrato, el arsénico y el plomo. “Como nuestro estudio revela, esto es cierto incluso para la gran cantidad de residentes que viven cerca de un Sistema de Agua Comunitario (SAC) que cumple con la calidad del agua”, dijo Jonathan London, profesor de Ecología Humana de UC Davis y uno de los principales autores del informe.

“Son malas y buenas noticias” aseveró Jenny Rempel, directora de Educación del CCPA. El estudio muestra por primera vez que dos tercios de los residentes viven a solo 500 pies de un sistema de agua público que proporciona agua potable, pero no la reciben. Rempel dijo que el estudio ha destruido la creencia de que mucha gente vive muy lejos de los sistemas de distribución de agua. “Ahora necesitamos los fondos para solucionar el problema. ¡500 pies, están muy cerca!” exclamó.

Calidad y cantidad: 2018 podría ser un año histórico

Varias iniciativas y proyectos de ley pendientes podrían hacer del 2018 un año histórico para la conservación, reutilización, equidad, sanidad y limpieza del agua en California. Los proyectos de ley 1668 y 606 proponen objetivos de eficiencia basados en mejorar los esfuerzos de planificación para enfrentar la sequía. La iniciativa de ley 966 ayudaría a las comunidades a crear programas de reciclaje de agua para usos no potables del agua.

El proyecto de ley 919 haría que la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos desarrolle un plan para desplegar una red de medidores de flujo para una mejor comprensión de estos y un mejor manejo de nuestros recursos hídricos.

Y la Proposición 68, denominada Ley de Agua Limpia y Parques Seguros de California, fue aprobada por los votantes en la elección primaria del pasado 5 de junio. Ello ayudará a asegurar que la infraestructura hídrica cumpla con la distribución general de agua limpia.

El Fondo para el Agua Potable, Segura y Asequible, el proyecto de ley SB 623, propone crear una fuente sostenible de fondos pagados por todas las partes interesadas. Se trata de un aumento de tarifas de 130 millones de dólares anuales en las áreas de fertilizantes y la industria agroláctea, una pequeña tarifa en las facturas de agua y 95 centavos para los usuarios residenciales, con excepción de las personas de bajos ingresos.

Karina Gallardo, organizadora comunitaria en Visalia, dijo que esa iniciativa podría ir a votación en la sesión legislativa del 15 de Junio. La ley cuenta con el apoyo del gobernador y de más de 100 organizaciones comunitarias. “Ese fondo nos daría más dinero, seria más sostenible, con más tiempo. Y no es solo para la comunidad del Valle sino para toda California. Lo bonito de este fondo es que estamos trabajando unidos para todos y dará prioridad a comunidades rurales y de bajos recursos”, dijo Gallardo.

El autor del SB 623, el senador estatal Bill Mooning (D-Carmel), dijo que su proyecto está logrando un consenso y una unidad por todo el estado. Fue el resultado de negociaciones de variados grupos y “es un plan de grupos de la agricultura, grupos por la protección del medio ambiente, grupos de justicia en las comunidades en el Valle Central, Valle de Salinas, Valle de Pájaro”.

*Fernando A. Torres escribió esta nota como parte de la Beca Cuencas Hidrográficas 2018 del Laboratorio para Estrategias Narrativas sobre el Medio Ambiente de la Universidad de California en Los Ángeles.