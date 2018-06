Audio: Se filtró “Clandestino”, la nueva canción de Shakira y Maluma

Teremos novo single feat com @maluma #clandestino 😍🎵 dia 08.06.18 ❤️ quem gostou? Tendremos nuevo single feat con @maluma #clandestino 😍🎵 día 08.06.18 ❤️ ¿Quién le gustó? @shakira @3gerardpique #shakira #ElDoradoShak #ElDorado #shakiravevo #shaki #Pique #colombia #barranquilla #barcelona #weloveshakira #queen #shakiraofficial #labicicleta #FCBarcelona #milanpique #sashapique #shakiradance #barça #gerardpique #Pique #meenamore #commemoi #chantaje ↪( @shakiraa03 )🌟

A post shared by Familia Piqué ♡ (@shakiraa03) on Jun 6, 2018 at 10:29pm PDT