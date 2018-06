Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Los Aterciopelados estrenan su disco en nuestra ciudad, además hay eventos para los amantes de la música electrónica y para quienes aman las fresas

Jueves 7

Rock de Colombia

La banda colombiana de rock Aterciopelados, trae su gira Claroscura a Los Angeles, donde ofrecerá un solo concierto en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles). El nombre del tour es también el título del nuevo disco del grupo, que no estrenaba álbum desde hace casi tres años, luego de su exitoso “Reluciente, rechinante y aterciopelado”, en el que hizo un homenaje al fallecido Juan Gabriel. Luego sigue la gira por otros antros del país y termina en septiembre en México. 9 pm. Boletos $30. Informes (213) 745-0162 y aterciopelados18.nightout.com.

Regresa el Ghost Town a Knott’s

Ya está de vuelta el Ghost Town Alive! en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), que durará hasta el 4 de septiembre y que incluye una serie de actividades protagonizadas por bandidos, vaqueros, jueces y otros personajes del viejo oeste. Los asistentes pueden visitar el clásico pueblo de Calico para vivir una singular experiencia al convertirse en una estrella en la historia del viejo oeste de este verano. Los horarios del parque varían; consultar el sitio oficial para las horas de apertura. Boletos en línea $45. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Sábado 9

Cine latino clásico

En la próxima edición de la serie Last Remaining Seats, que organiza el Los Angeles Conservancy, la Latin American Cinemateca of Los Angeles presentará “El beso de la mujer araña”, que estará amenizada con una introducción por parte de Catherine L. Benamou, profesora de la Film and Media Studies School of Humanities de UCIrvine. También estará presente David Weisman, productor del filme, que se estrenó en 1985 y que estuvo dirigida por Héctor Babenco. Está basado en la novela del mismo nombre, escrita por el argentino Manuel Puig. Actúan William Hurt, Raúl Juliá y Sonia Braga. 8 pm en el teatro Million Dollar (307 S. Broadway, Los Angeles). Boletos $16 a $22. Informes (213) 623-2489 y laconservancy.org.

Música tecno de Tijuana

En el inicio de los conciertos de verano del Levitt Pavilion de Los Angeles (2230 W. 6th St., Los Angeles), el grupo de DJs de Tijuana, Nortec Collective, hará acto de presencia con dos de sus miembros más reconocidos, Bostich y Fussible. También participan The Paranoias. El evento es apto para toda la familia. A partir de las 7 pm. Entrada gratuita. Informes concerts.levittlosangeles.org.

Dapper Day en LACMA

En el marco de la exhibición “David Hockney: 82 Portraits and 1 Still-life”, el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará su tercer Dapper Day, una tradición en la que los visitantes a este lugar visten sus mejores galas y celebran con estilo el arte, la moda, el cine, la música y el baile. De 10 am a 7 pm, los asistentes pueden pasar por el mercado, en el que un refinado grupo de vendedores ofrecerán sus productos. También habrá tours gratuitos por la exposición de David Hockney, un picnic, la proyección de la cinta “Mondo Hollywood”, de 1964, un show de música con Lily Hernandez y su Orquesta y baile con el DJ Professor Watson. Todos los eventos son gratuitos excepto la entrada al museo. Las actividades comienzan a las 10 am y terminan a las 9 pm. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Música tradicional

El ensamble Ulali, que está formado por mujeres indígenas norteamericanas, ofrecerá un concierto en la Plaza California (350 S. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie de espectáculos Grand Performances. Este grupo une sus voces y percusiones tocadas con las manos para crear música que celebra su lucha, sus triunfos y la vida diaria. Habrá poesía indígena y se contarán leyendas a lo largo de la noche. 8 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 687-2190 y grandperformances.org.

Domingo 10

Recorrido por Boyle Heights

En este tour, un experto recorrerá varios recovecos de Boyle Heights, así como su historia, que abarca desde indígenas y españoles hasta los periodos de mexicanos y estadounidenses. El recorrido comienza en la Plaza del Mariachi (1817 E. 1st St., Los Angeles) y se dirige caminando hacia el corazón de esa ciudad, pasando por varios puntos históricos. 12 pm. Boletos $25; niños menores de 13 años gratis. Cupo limitado a 20 personas. Informes boyleheightshistoricalsociety.org.

Festival de la fresa

El Balboa Strawberry Festival, que se llevará a cabo en Encino (Ventura Blvd., entre Balboa Ave., y Amestoy Ave., Encino) tendrá, además de fresas al por mayor, una serie de actividades para toda la familia, entre ellas música en vivo, vino, cerveza, un área para niños, una zona para artesanías y manualidades, comida y entretenimiento. de 10 am a 6 pm. Entrada gratis. Informes (310) 404-3094 y balboastrawberryfestival.com.

Concierto de rock

José Madero, compositor, cantante, autor y productor musical, fue vocalista de Panda, la banda mexicana de rock originaria de Monterrey. Estará de paso por el House of Blues (400 W. Disney Way, Suite 337, Anaheim) para presentar su proyecto como solista, “Alba”, un álbum de diez temas y el tercero que desarrolla como solista. 8 pm. Boletos $25. Informes (714) 520-2334 y houseofblues.com.

Martes 12

Panel con artistas mujeres

El documental de KCET “Artist and Mother”, que se proyectará en el California African American Museum (600 State Dr., Los Angeles) sigue a las artistas Rebecca Campbell, Andrea Chung, Tanya Aguiñiga y Kenyatta A.C. Hinkle, que desafían la noción de que una mujer tiene que elegir entre tener una carrera exitosa o tener hijos. Todas ellas, además de ser respetadas creadoras, usan el tema de su maternidad en su arte. Al final de la proyección habrá un foro con las cuatro, tres de las cuales han exhibido sus trabajos en este museo. 7 a 9 pm. Entrada gratis. Informes caamuseum.org.