Foto: Puede volver a ver a su abuelo muerto gracias a Google Maps

Un joven chileno, movido por la nostalgia de estar fuera de casa, buscó el hogar en donde se crió y se llevó una grata sorpresa

En Twitter, un joven originario de Talca, Chile, que se identifica como Iván, ha compartido con el resto de los usuarios y sus seguidores un hecho que ha conmovido el corazón de muchos y cuya historia ya se ha viralizado por distintas partes del mundo.

Resulta ser que hace poco, un poco movido por la nostalgia, a Iván se le ocurrió buscar la casa de su abuela en Google Maps y al hacer un recorrido por la calle, descubrió que en la foto tomada por el sistema aparecía su querido abuelo, quien en 2014 falleció víctima de cáncer.

“En Google Maps cuando pasas por la casa de mi abuela, sale mi abuelito que falleció el 2014… de vez en cuando pasamos por ahí con el navegador para verlo, es como un mini legado y espero que nunca lo saquen”, escribió el joven en la publicación.

En Google Maps cuando pasas por la casa de mi abuela, sale mi abuelito que falleció el 2014 … de vez en cuando pasamos por ahí con el navegador para verlo, es como un mini legado que espero nunca lo saquen pic.twitter.com/8768oZ6Y3G — Iván – MrFlakoIvan🐺 (@MrFlakoIvan) June 1, 2018

“A mi abuelo no le gustaban las fotos así que tengo pocas con él, no se salvó de Google”… “Muchas de las cosas que soy es por mi abuelo. El me enseñó mucho y le prometí dejar Talca y trabajar por ser independiente… y aquí estoy viviendo en Santiago, cumpliendo la manda”, tuiteó el joven posteriormente.

Para sorpresa de Iván, decenas de tuiteros respondieron a su publicación, y lo más asombroso es que habían tenido experiencias similares con familiares que habían fallecido y lo habrían “reencontrado” en Google Maps.

Con mi abuela pasa lo mismo. La casa cambio un poco mucho. El perrito que está al fondo, ya no está más entre nosotros y mi abuela. Tiene 94 años. Y ya no cuida sus plantitas x su edad. Pero… Siempre alguien le da una mano 🙂 pic.twitter.com/B4uJDzJDnd — Oscar Müller (@dexM87) June 3, 2018

Me pasa lo mismo con mi abuela, cada vez q entro al Google mapa siempre pongo esta dirección aunque sea para verla ahí sentada. pic.twitter.com/mc2cPgDvYZ — Ble$$ed👑 (@Roman1019Alan) June 3, 2018

Te entiendo perfectamente, ya que nos ocurre lo mismo con mi tata ya fallecido. pic.twitter.com/7jva4J2KI8 — Carlitros (@carlosolivera4) June 2, 2018