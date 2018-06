Fotos: Las piernas de Adamari López causan furor en Instagram

Hola mi gente linda! Estoy super emocionada y totalmente lista para verlos este viernes 11 de mayo en @Navarro_Rx, 4410 West 16th Avenue, Hialeah de 3PM a 4:30PM y luego estaré en CVS y Mas en 1177 SW 8th Street, Little Havana, de 5:30PM a 7PM. Los esperamos con muchas sorpresas para celebrar junto con @AveenoUS el día de las madres. Les contaré sobre mis rituales del cuidado de la piel usando la colección Positively Radiant. #RadianteAMiManera

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on May 8, 2018 at 2:44pm PDT