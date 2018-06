Ludwika Paleta defiende a su esposo Emiliano Salinas de acusaciones

La actriz niega que su marido forme parte de una secta que lastima a mujeres

Ludwika Paleta defiende a su esposo Emiliano Salinas, de los rumores que han circulado en internet en relación a que su esposo forma parte de una secta llamada Junta Ejecutiva del Programa de Éxito Ejecutivo, que a través de cursos de vida buscan manipular a mujeres de entre 30 y 40 años, quienes han declarado a medios como el New York Times, que han sido marcadas con el fin de empoderarlas.

Esta noticia ha crecido tanto que el nombre de su esposo aparece como facilitador altamente capacitado, de la patente en trámite llamada Cuestionamiento Racional. Ludwika habló de esta situación que hasta hace poco había mantenido en completo hermetismo.

“Me da tristeza que esta noticia esté presente, pero más tristeza me da que la gente no sepa leer, la gente se queda con los encabezados y tú lo sabes, porque lo que más nos llama la atención son los encabezados, las notas amarillas, y creo que somos una sociedad que no indaga y que se deja llevar por lo que dicen”, platicó.

Agregó: “No me enfoco en ese tema, pero si me gustaría decir que lo único que podemos hacer, está en nosotros y no podemos cambiar nada y ese es un pensamiento que comparto”, dijo.

POR: Gabriel Cuevas