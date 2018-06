Los Pichy Boys: El secreto detrás del fenómeno en las redes y en la radio

"Somos dos niños que jugamos juntos, que crecimos juntos y ahora nos pagan por eso, pero nosotros seguimos jugando"

Los Pichy Boys se han convertido en un fenómeno que parece no tener límites de crecimiento. De ser los reyes de las redes sociales, los primeros Influencer y Youtubers (incluso cuando aún no existían esos títulos), lograron, en menos de un año, quedarse con la tan peleada e inalcanzable mañana de la radio, siendo los número 1 en el segmento más codiciado: el de 18 a 34. Pero, ¿quiénes son Alejandro González y Maikito Rodríguez?

Los escuchamos todas las mañanas en Mix 98, en su show de radio Univision, “La Gozadera”. Para muchos son dos ‘cubanitos’ (como se autonombran ellos) incómodos e irreverentes, que no tienen filtro, y eso es parte de su éxito. Pero en realidad, estos dos primos que se criaron juntos y que trasladaron el juego de niños a un negocio de adultos, son dos seres humanos incansables, que comienzan a trabajar desde las 4 de la mañana y terminan muchas veces a las 9 de la noche.

Que los empuja el motor del negocio y del respeto entre ellos, aunque vivan haciéndose bullying. Pero lo más importante, son dos jóvenes agradecidos, que ni la fama, ni el dinero les ha hecho perder el piso, y quienes prefieren jugar en la play con sus amigos de siempre, que aceptar la invitación de un famoso a pasar el día en su yate.

En exclusiva hablamos con Alex y Maikito, Los Pichy Boys, quienes nos hablan de sus comienzos, de sus sueños y nos revelan su secreto del éxito.

Pregunta:¿Qué hay detrás del fenómeno de Los Pichy Boys?

Alex: Perseverancia. Mucho trabajo… Nosotros somos dos personas que llevamos muchos años en esto de los medios, tratando de echar nuestra carrera hacia delante. Ha sido trabajar, trabajar, trabajar y nunca parar de trabajar… Y las personas que están colaborando con nosotros, que nos están apoyando, y dando toda la ayuda posible para llegar a dónde estamos. Les queremos también dar gracias a toda la familia de Univisión radio que están detrás de nosotros y apoyándonos en este proyecto.

Maikito: Un agradecimiento al público latino en general de Miami, no solo los cubanos, obviamente que son los nuestros, sino todos los que se han sumado y han hecho de esto un fenómeno mucho más grande, mucho más global.

P: Son los número uno en rating por encima de shows ya establecidos, ¿ustedes se imaginaban que iban a llegar en tan corto tiempo?

A: No, entendemos que es un trabajo de tiempo, mucho más la radio donde hay que crearle una costumbre a la audiencia, y estamos compitiendo con talentos que llevan años establecidos, los cuales admiramos y les tenemos un respeto… Lograr haber llegado a esto con la juventud, porque hacemos un show joven hecho para los jóvenes, y que ellos nos acojan y nos hagan número 1 es mucho orgullo.

M: Sí, porque la competencia aquí en Miami es muy fuerte, muchos shows que llevan muchísimos años y que llegar nuevo en tan poco tiempo a construir una audiencia nueva, a quitarle un poquito a este, un poquito al otro… De verdad es súper difícil y a nosotros también nos tomó por sorpresa, un demográfico tan importante y tan difícil como es el 18 a 34 estar número 1 en todo el mercado general por encima de, incluso, las emisoras en inglés…

A: Llegó bastante rápido, le damos la bienvenida, pero desde el principio estamos buscando ese número 1 porque vinimos a hacer radio para eso, no para competir con los demás… El propósito nuestro era ese, incluso en todos los demográficos y en todo el mercado. Para eso estamos en la radio y es lo que queremos lograr.

P: ¿Cómo nació Los Pichy Boys?

A: Nosotros comenzamos en la casa. Somos como un fenómeno que viene de las redes sociales, digital completamente cuando todavía ser un ‘influencers’ no era una categoría… Una vez estaba regresando a los Estados Unidos y en una planilla decía: “¿ocupación?”, y puse “hacer videos en internet”. Entonces empezamos así, poco a poco haciendo videítos, a las personas le empezaron a gustar, empezaron a interactuar con nosotros y vimos la oportunidad de convertir esos views en un negocio, y empezar a promover con patrocinadores las visitas que teníamos en los videos…

M: Y ahora, gracias a Dios, nos llamó Univisión radio, nos dio esta propuesta que nos gusto mucho porque era el tipo de show que queríamos hacer. Habíamos tenido tal vez otras ofertas, otras cosas, pero estos es lo que nosotros entendíamos que era lo que les podía gustar a los jóvenes, y así se está reflejando.

P: ¿Fue difícil que los productores ejecutivos entendieran que es lo que hacían ustedes?

A: Claro, todavía hay gente que no lo entiende. Hay gente que se esta dando cuenta ahora, se están sorprendiendo… Pero en si lo que nosotros tratamos de transmitir es la forma en la que somos nosotros, que somos bastantes naturales y orgánicos en las redes sociales, donde los videos que subimos son nuestras cosas que nos pasan día a día. Las ideas que se nos ocurren tratamos de traducir esto a la radio ahora… Somos irreverentes, somos políticamente incorrectos, obviamente respetando todas las pólizas que tiene Univisión no, pero hablamos y decimos nuestro punto de vista. No podemos permitir de que vengan y nos impongan un tema, que nos impongan de qué podemos hablar y de qué no.

P: ¿Eso quedo claro dese un principio o es algo que tienen que pelearlo?

M: No, es algo que dejamos en claro con la empresa y la empresa lo ha asimilado también, y nos hemos llevado muy bien también en ese aspecto.

P: Ustedes son primos en la vida real, ¿cómo nació y como creció la dinámica entre ustedes?

A: Yo pienso de que ambos entendemos de que somos uno entre los dos, eso es muy importante y lo sabemos desde el día uno, entonces ambos somos nuestros mejores y peores críticos, y ambos somos el motor de cada cual. Todos los días nos vemos tipo 4:30 AM y andamos hasta las 9 de la noche trabajando, generando contenido para la radio, pero también generando contenido para las redes sociales y hemos entendido de que nadie nos va a regalar nada, porque venimos del internet, no venimos de una escuela de actuación, no venimos de una escuela de radio, no tenemos padres con poder, nadie no trajo hasta acá, todo lo hemos ganado nosotros… Lo que tenemos nosotros lo quieren muchas personas, entonces entre ambos creamos como un tipo de alianza, como un tipo de escudo en el cual nos protegemos uno al otro 100%, pero nos empujamos a seguir trabajando porque no podemos bajar la guardia. Por eso llevamos ya 10 años todos los días trabajando.

M: Y parte de la dinámica es que nosotros ya entendemos que hace cada cual cada cosa, es como un futbolista que se pasan la pelota sin mirarse… Yo se que él va a estar ahí entonces eso es parte de la dinámica de tantos años de trabajar juntos en equipo. Si vamos a escribir ,escribimos los dos, si vamos a editar, editamos los dos juntos; si vamos a producir… Todo lo hacemos juntos … Dos cabezas piensan más que una, y siempre usamos esto para cualquier cosa que vamos a hacer, creativamente hablando, si tenemos una idea que nos gusta a los dos pasa, si a los dos no nos gusta no pasa, por mucho que me guste a mí, o por mucho que le guste a él, o por mucho que le guste al otro.

P:¿Tienen reglas establecidas entre ustedes de convivencia?

A: No… Somos primos, es orgánico, nos hacemos bullying entre los dos el día entero, nos jodemos, tenemos juegos entre nosotros que somos muy pesados …

M: A algunos no les gusta, pero a nosotros nos da mucha risa, te estoy hablando de estar, por ejemplo, en una obra benéfica, y empezamos a mandarnos fotos inapropiadas para ver quién se empiece a reír del otro, son cosas tontas así.

A: La pasamos bien, somos primos y es lo mismo de niños, somos dos niños que jugamos juntos, que crecimos juntos y ahora nos pagan por eso, pero nosotros seguimos jugando. En ningún momento pensamos: “No, hay que trabajar”.

P:¿En qué momento dijeron: “Este juego lo vamos a convertir en un negocio”?

A: En el momento que nos dimos cuenta que teníamos algo que la audiencia estaba respondiendo. La radio vende comerciales, la tele también, porque tiene audiencia, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces empezamos a crear un plan de negocio, y una estrategia de negocios, en donde empezamos a vender la marca Los Pichy Boys. Convertimos al juego de los Pichi Boys en una marca. Hoy tenemos un montón de patrocinadores. Estamos cubriendo anuncios en nuestras redes sociales para más de 13 patrocinadores mensuales, son 13 marcas que nos representan y nosotros las representamos a ellos… Entendemos de que había que darle un ángulo de negocios al juego y a la diversión. Gracias a Dios nuestra primera fuente de ingresos es el Pichy Films, nuestra empresa. Podemos decir abiertamente que nuestro negocio solo en redes sociales nos paga mucho más dinero que, por ejemplo, Univisión que es una empresa multimillonaria. Y es lo que nos ayuda mucho a tener autonomía a la hora de generar ingresos.

M: Cuando nosotros empezamos con esto, hace más de 10 años, nos decían aficionados. Y nosotros empezamos a ver hace 10 años atrás que aquí había una oportunidad, porque cuando empezamos en la radio, en la televisión, nosotros decíamos: “¿pero si la gente paga tremendos precios, a nosotros nos ven millones de personas, también no lo podrían pagar a nosotros?”… La gente nos decía que estábamos locos. Hoy en día estamos viendo que todos los talentos de radio, de televisión, de los medios tradicionales, están yendo para el internet y están empezando ahora a hacer lo que nosotros vimos haciendo hace 10 años… Nos estuvimos preparando, cuando el internet se hizo futuro, ya para nosotros era el presente.

P: ¿Cómo los acompaña su familia en este proceso porque no es fácil el sacrificio?

A: Bueno eso es un poco complicado porque tienes que lidiar con eso. Para tener éxito hay que trabajar demasiado… Hemos contratado personas para delegar, pero en el caso nuestro la marca somos nosotros 2. No puedes hacer un video de Los Pichy Boys sin Los Pichy Boys. Sábado y domingo son sagrados, y tratamos de no hacer nada, si nos ves trabajando es porque nos pagaron bien. Esos días compartir con la familia y con los hijos lo más que podamos, pero también en ese mismo día estamos tan cansados que lo quieres hacer es tirarte en el sofá a ver Netflix.

M: El último fin de semana largo no salí de mi casa, me dormía en el sofá, me levantaba, comía algo, me iba para el cuarto, dormía en el cuarto, volvía, me iba para cuarto de mi niña, dormía en el cuarto de mi niña… ¡Yo dormía en todos los cuartos!

P: Ustedes hace un poco más de 10 años proyectaron un futuro que nadie se imaginaba. ¿Cómo se imaginan de ahora a 10 años el futuro de ustedes?

A: Con el favor de Dios, me imagino al Pichy films una empresa gigantesca, con muchos influencers, un canal de televisión, un canal con emisoras de radio…Haciendo películas, teniendo muchos shows. Que nuestra empresa sea una sombrilla muy grande, y una plataforma muy inmensa para muchísimos.

M: También transmitir un poco lo que hemos aprendido y utilizarlo a nuestro favor con otras personas que estén intentando. Lo hemos hecho ya, artistas que han trabajado con nosotros le hemos desarrollado y lo hemos posicionado trabajando en diferentes lugares, y estamos tratando de crear eso, un network. Ya dejaremos de ser Pichy Boys, porque nos vamos a poner viejos, seremos Los Pichy (risas).

P: Este fin de semana cumplen otro sueño ‘Mix Live’ un concierto lleno de artistas en el American Airlines conducido por ustedes…

A: Está sold out. Es un eventazo, vamos a estar ahí hablando con Miami, compartiendo con Miami, también es una forma de celebrar este número1, lo vamos a celebrar con el público, va a haber un montón de artistas y es algo bonito. Nosotros lo veíamos como público, pagábamos para asistir. Y lo soñábamos, nos sentábamos ahí arriba lejos, en la fila más alta.

P: ¿Qué le dicen al publico que hoy los apoya, y hoy los descubre y al que los ha seguido de siempre?

M: Al que nos ha seguido siempre muchas gracias, y ustedes son los mejores porque ustedes nos vieron antes que los otros y creyeron en nosotros, y les damos muchas gracias de verdad. Nosotros siempre leemos los comentarios de casi todo el mundo, tratamos a responder los más que podemos… Que siempre esperen lo mejor de nosotros, la gente sabe quiénes somos y por eso nos sigue.

A: Nosotros nunca hemos puesto un post negativo de nada aunque tengamos un momento negativo, hay tantas cosas positivas que no cabe lo negativo, no puedes dejar que te afecte… Esos primeros fans, para nosotros son especiales, gente que confió en nosotros y que no paran por la calle con orgullo, porque para ellos somos dos cubanitos que llegamos aquí, que teníamos un sueño que empezamos, y hoy estamos donde estamos gracias a ellos, es como una familia, nos ven como parte de ellos… Cuando alguien en la calle nos para dejamos lo que estamos haciendo para saludarlos, para compartir con ellos porque al final del día ellos te ven a ti todos los días para desestresarse, como una llave de escape de la realidad de este país, que es muy fuerte. Hay personas que se pasan todo el día entero trabajando, no les alcanza el dinero para nada, entonces que tú les puedas regalar una sonrisa a ellos es el mejor pago de verdad.