Una madre encuentra un ratón en la cama de su hijo y reacciona de forma extrema

Las personas que tienen fobia a las roedores experimentan terror y repulsión ante la presencia real o imaginada

Laura Mazza, la madre y bloguera de “Mum on the Run”, se asustó cuando entró en la habitación de su hijo y vio un ratón en la cama.

Al tener un miedo mortal a los ratones, llamó a su marido inmediatamente, pero él estaba ocupado en el trabajo. Se quedaba sola ante el peligro y con su fobia.

Por eso, para superar sus miedos, decidió hacer pública su historia en un post en Facebook.

Esto es lo que contó:

De acuerdo, he estado debatiendo si publicar esto porque estoy convencida de que la gente pensará que soy un ser humano incapaz de la vida y nada adulta, pero me he dado cuenta de que tienen razón y debo superarme.

Hoy vi un ratón en la habitación de mis hijos. Un ratón. Lo vi y me congelé. Ni siquiera podía respirar.

Intentaba recuperar el aliento y el pulso cuando mi hija quiso entrar a la habitación. Grité tan fuerte. Le dije, ¡no! Y no fue solo cualquier no. Fue el más intenso noooooooooooooooooooooo que he dicho en mi vida.

Así que cerré la puerta y dejé al pequeño Jerry (el compañero de Tom) encerrado a su propia suerte.

Decidí llamar a mi marido, aunque estuviera en el trabajo.

Él contesta el teléfono y digo “ratón”, tartamudeo porque estoy aterrorizada.

“¿Huh?”, me responde.

“Ratón en casa”, digo todavía agitada.

“Gato con sombrero”, responde.

“¡No, cariño, hay un ratón en la habitación de Luca! ¡Tienes que volver a casa AHORA y llevarlo afuera!”

“Oh, solo sácalo afuera, o simplemente mátalo”

“¿¿¿Mátalo??? Hay niños en la casa, tus hijos. Debes venir aquí. No puedo salvarlos”.

Él se ríe de mí. Piensa que estoy bromeando.

“¿Dónde está?”, me pregunta.

“En la habitación de Luca”

“¿Dónde?”

“No sé, voy a abrir la puerta”

Abro la puerta tan despacio … centímetro a centímetro a velocidad de caracol, tan lento que puedo oír a mi marido preguntar si todavía estoy allí.

Y está ahí. En el mismo lugar.

“¡¡¡¡¡Está muerto!!!!!”. Oh señor, el ratón está muerto. Tengo un ratón MUERTO en mi casa. Comienzo a llorar un poco. Está muerto … nunca tuvo la oportunidad de vivir su vida”

“Cariño, recógelo con un papel y pónlo en la basura. Tengo que ir a una reunión”

Así que colgué. Porque obviamente estaba sola en esto. Mi marido no iba a venir.Estoy sola y necesito ser valiente … así que tomo un par de tragos de whisky y digo “está bien Laura, hoy es el día en que lucharás contra tu mayor miedo en la vida y sacarás un ratón muerto de tu casa”. “

Dije esto unas 10 veces en el espejo antes y me di una bofetada varias veces antes de echar el cerrojo y entrar como un caballero de brillante armadura con un trozo de papel gritando como la mujer guerrera que soy y cargando contra este muerto. Ese era el panorama cuando de repente me doy cuenta …

Me doy cuenta de que no es un ratón. No, no es un ratón en absoluto. Es un pequeño leopardo. Un pequeño leopardo de juguete.

Asiento con la cabeza y digo “nunca le diremos a nadie sobre esto”

Mi esposo llegó a casa 4 horas después y me preguntó cómo fue. Le dije que bien, que conseguí manejar bien la situación.