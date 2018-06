5 consejos de Anthony Bourdain para salir a comer a un restaurante

Anthony Bourdain ofrecía sus consejos para aprovechar al máximo la experiencia de salir a comer

El chef y presentador de televisión Anthony Bourdain era conocido por no ocultar sus opiniones y tuvo una enorme influencia en los hábitos de comida de muchas personas alrededor del mundo.

En su libro “Confesiones de un chef”, en su programa de viajes en televisión así como en numerosos artículos, ofreció consejos sinceros sobre toda clase de temas gastronómicos.

Estos son algunos de sus consejos para comer en un restaurante.

1.- El mejor día para comer fuera de casa es el martes

“En términos generales, las cosas buenas llegan los martes: el marisco y el pescado están frescos, la oferta de comida preparada es nueva y el chef, presumiblemente, está relajado después de su día libre (muchos no trabajan los lunes). Los chefs prefieren cocinar para los clientes que vienen entre semana más que para los que acuden el fin de semana y les gusta empezar la semana con sus platos más creativos”, escribió en la revista The New Yorker.

2.- Pedir un filete de carne bien hecho tiene riesgos

Una pieza de carne dura que haya en la cocina puede ser guardada para el “ignorante” que la quiere bien cocida, advirtió Bourdain en el mismo texto.

“Las personas que piden su carne bien hecha nos prestan un servicio valioso a aquellos que en este negocio tenemos conciencia de los costos: ellos pagan por el privilegio de comerse nuestra basura. En muchas cocinas, hay una práctica tradicional llamada ‘guardar para bien cocido’… el ignorante que ordena su comida bien cocida es poco probable que note la diferencia entre comida y los desechos”.

Getty Images Admiradores de Bourdain homenajearon con flores y mensajes para el cocinero en el restaurante Brasserie Les Halles de Nueva York, donde era el chef principal.

3.- Evite los restaurantes con fotos de la comida

Este consejo va destinado a quienes están de vacaciones. Cuando estás en otro país, hay mucho que puedes deducir mirando a la clientela y la presentación del restaurante, escribió en la revista Time.

“Lo ideal es ir a un lugar donde solamente hay clientes locales. No hay fotos de la comida, el menú no está en inglés y hay personas comiendo que dan la impresión de ser clientes asiduos”, recomendó.

Bourdain ofreció el mismo consejo para quienes salen a comer en Nueva York: vayan donde comen los locales.

4.- No hay problemas con los baños sucios

“Yo solía decir que un baño sucio era una señal de que no deberías comer en un restaurant. He aprendido que la verdad es la contraria. Algunas de las mejores experiencias culinarias que he tenido fueron en lugares que no le daban ninguna importancia a eso. Ellos saben que su comida es buena y eso es suficiente”, señaló en Time.

Getty Images Restaurantes recomendados por Bourdain en todo el mundo lucen orgullosos su imagen por haber superado el exigente criterio del chef.

5.- La comida de los aviones no tiene salvación

Con frecuencia Bourdain hablaba sobre su repulsión por la comida servida en los aviones. No porque pensara que estaba mal preparada sino porque lo mejor que podías esperar de ella es que fuera mala.

“La comida no puede ser tan buena. Lo mejor que puede llegar a ser es comible, sin importar cuánto se esfuercen. En las condiciones en las que están trabajando, no hay mucho que ellos puedan hacer”.

Señaló que también estaba el factor del cambio en el paladar.

“Cada alimento sabe completamente distinto a como lo hace en tierra, así que ellos tienen que ser ajustes”, dijo a la revista Travel and Leisure.

Lo que dicen los críticos sobre estos consejos

Su consejo sobre que los restaurantes muestran su mejor cara los martes es brillante, señaló Brian Halweil, editor en jefe de las serie de la revista Edible.

“Con ‘Confesiones de un chef’ y tanto más después, él nos mostró la cadena alimenticia que no conocíamos. Cómo los restaurantes consiguen su carne, cuán retador puede ser el trabajo de chef, y cómo maximizar tus experiencias al comer y al beber.

“Bourdain nos mostró que la comida trata, después de todo, sobre la gente. Te pones en los zapatos de otra persona cuando comes con ellos. Él inspiró a toda la industria del turismo gastronómico, en el que tú olfateas un lugar donde comer incluso antes de escoger dónde vas a pasar la noche. Viajar para comer se convirtió en una actividad”.

Getty Images Bourdain compartió sus consejos gastronómicos a través de la televisión, libros y artículos.

Corby Kummer, crítico gastronómico de The Atlantic, señaló que Bourdain cambió la forma como las personas pensaban acerca de los restaurantes y aseguró que gracias a que él mostró cómo funcionan las cocinas mejorarán las condiciones de trabajo para muchos.

“El ingenio salvaje de Bourdain cortaba todo tipo de hipocresía”, señaló Kummer, quien alabó también la forma de escribir que tenía el ahora desaparecido chef.

“Él era el campeón de la honestidad y de buscar por sí mismo para hallar la calidad sin basarse en la palabra de otro para ello”, agregó.

