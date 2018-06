Cómo olvidarse del ex en la era de las redes sociales

Expertas en terapia de parejas te dicen qué puntos debes tener en cuenta para hacerlo de la forma más saludable

¿Sigo o no manteniendo comunicación con todas las personas del círculo social que tenía con mi expareja? Este dilema siempre se presenta al terminar una relación amorosa. Y en la actual era digital esta se complica aún más cuando se tienen amigos en comunes en las redes sociales.

“Cuando se rompe una relación sentimental, los novios, compañeros y cónyuges, e incluso hasta sus familiares, se han visto siempre con problemas para decidir con cuáles amigos comunes que tenían con su pareja se quedan […]. Pero en la época actual, el seguir o no con todos aquellos que ambos tienen en las redes sociales dependerá de los términos en cómo acabó la relación”, apunta Elizabeth Delicio, licenciada en psicoterapia, basada en Miami, Florida.

“Si la relación terminó en buenos términos, la persona no tendrá razones para no seguir participando en las redes sociales que comparte con su ex, pero si le hizo mucho daño y a ella/él le duele verlo con su nueva pareja, por ejemplo, entonces por protección personal lo mejor es salirse o sacar a la persona del circulo social que se tiene en las redes”, agrega Delicio.

Cómo dejarlo ir de la manera más saludable

La Dra. Carolina Castaños, especializada en psicoterapia y especializada en divorcio, separación y ruptura, dice que para dejar ir a la expareja de la manera más saludable se deben poner en práctica estos puntos:

1. Evitar hacer comentarios

Por lo regular cuando se termina una relación hay muchas cosas que pudieron haber quedado sin decir ni resolver, pero hay que asegurarse de no ventilar la ropa sucia de la relación en las redes sociales.

“Todos los comentarios darán cuenta del dolor, resentimiento y el deseo de llegar a lastimar al ex por lo mucho que se está sufriendo, pero a la medida que se van sanando las heridas, uno se da cuenta que se está mucho mejor sin él o ella y que no hay necesidad de lastimar a nadie para sentirse mejor”, explica la experta basada en Austin, Texas.

2. No publicar nada mientras se está enojado, triste o herido

Las mejores decisiones y palabras sabias provienen cuando las personas están bajo un estado de calma y no de vulnerabilidad. Cuando se escriben cosas con la cabeza caliente y el corazón herido, por lo regular, las personas terminan lamentando el haberlo hecho.

3. Evitar hacer comentarios bajo la influencia del alcohol

Como el alcohol es un represor del sistema nervioso que desinhibe, hay que evitar hacer comentarios en las redes sociales que pueden causar mucho más dolor y vergüenza una vez que se está sobrio(a). Es por eso que quienes acaban de experimentar un divorcio o ruptura amorosa tienen que asegurarse de no tener a mano ningún teléfono celular u otro tipo de dispositivo que les permita conectarse directamente con el ex o hacer comentarios en las redes sociales.

4. Cuidar las nuevas relaciones y lo que se publica sobre éstas

“Cuando estamos lastimados, dolidos y con resentimiento hacia nuestro ex, a veces intentamos sacar un clavo con otro […]. A veces queremos estar con alguien solo para que nuestro ex se entere, darle celos y sepa de lo que se perdió, pero es ahí donde a veces podemos publicar fotografías o mensajes que nos pueden poner en una situación muy vulnerable”, señala la Dra. Castaños.

Por ejemplo, explica la entrevistada, no resulta inteligente compartir fotos muy íntimas o provocativos porque, cuando el dolor pasa, la persona se arrepentirá de haber abierto las puertas de su vida y mundo privado. Fuera de esto, lo más probable es que por el afán de sacarse el dolor del corazón que siente en el corazón por la pérdida, pueda que se meta con una persona equivocada.

5. Dejar de ser curioso(a)

El mantenerse conectado al círculo de amigos que se comparten en las redes sociales con el ex solo por la curiosidad de saber con quién está saliendo, es una decisión muy negativa ya que se puede caer en las comparaciones o en nunca dejar ir al ex.

Es natural ser curioso, dice la Dra. Castaños, pero cuando ya no se tiene ningún tipo de comunicación con el ex y este no quiere saber nada de uno, lo mejor es mantener la distancia y, sobre todo, no compararse con la persona con quien él o ella estableció una nueva relación.