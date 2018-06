Receta del día: El remedio de la sopa

Se trata de un plato caliente que nos devuelve el ánimo, las fuerzas y nos permite respirar mejor

Cuando sentimos esos primeros síntomas de gripe o flu, pensamos rápido en una sopa caliente. Nuestras abuelas eran sabías y nos dejaron de herencia ese remedio, que todavía usamos, con la fe de ver un milagro y sentirnos mejor.

Se trata de un plato caliente que nos devuelve el ánimo, las fuerzas y nos permite respirar mejor. Pero ¿de dónde viene este consejo de beber sopa de pollo cuando nos sentimos mal?

Según el Instituto Nacional de la Salud, la idea de la sopa existe desde al menos el siglo XII. La Dra. Keri Peterson, una internista en el Hospital Lenox Hill y el Centro Médico Mount Sinai en la ciudad de Nueva York que está afiliada con ZocDoc, explicó que la sopa puede ayudar a descongestionarnos.

“Todas las sopas de caldo líquido aceleran el movimiento de la mucosa en la nariz simplemente porque es un líquido caliente y causa la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que provoca un aumento del flujo sanguíneo y permite que la mucosidad elimine todo. Eso ayudará a aliviar la congestión”, dijo a CBS News.

Pero, es obvio que hoy día no tenemos el tiempo que tenían las abuelas para cocinar una sopa de tres horas como la hacía la mía. Y por otro lado, una sopa enlatada, nos llenará de calorías, sales y preservantes, que no serán para nada saludable. Entonces, recientemente, conseguí una ayudita llamada ZOUP. Este caldo natural, en sus versiones de pollo, carne y vegetales y con un sabor muy fresco, me permite hacer la sopa más rápido.

A ese caldo, le agrego un poco de pollo, la cebolla y el ajo que tanto ayudan a la gripe y minutos antes de servir, le agrego verduras y algo de cilantro. Esos ingredientes adicionales y frescos son los que nos hidratan, trabajan como antiinflamatorios y nos llenan de betacaroteno y vitamina C, entre otros suplementos.

Si bien la sopa no curará totalmente la gripe, estos beneficios la convierten en una medicina natural. Al menos, nos calienta el alma como dice mi abuela.

ZOUP es una gran alternativa para mantener en la cocina y agregar a sopas, guisos y majados. Es natural, libre de GMO, gluten y no tiene hormonas. Viene en frasco de cristal y está disponible en la mayoría de los supermercados de cadena. ¡Pruébalo!

Doreen Colondres es latina, una viajera incansable graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres, visita su web www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon.