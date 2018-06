Chiquis Rivera “¿engordó más?”, se preguntan en redes sociales por esta imagen

#MOTD featuring #FriskyLASHES in ‘Kiss Me’ and on my lips ‘Honey Bee’ by @beflawlessskin ✨ Glam by the fabulous @dianablomelin! SHOP NOW 👉🏻 www.BeFlawlessSkin.com 👈🏻 #ShowTIME 🎶🎤🔥 #Mua #Lippies #Lashes #MakeupLovers

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on Jun 8, 2018 at 11:09pm PDT