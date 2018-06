Es Sebastián Rulli un galán con humor negro

El actor de 42 años disfruta hacer reír en la comedia ‘Una Pareja de 3’

Bien dicen que el león no es como lo pintan porque detrás de esa actitud de galán serio que proyecta en telenovela, Sebastián Rulli esconde a un hombre… ¡de humor negro!

Aunque sus fans no lo ven con frecuencia en papeles simpáticos, el actor de 42 años disfruta hacer reír en la comedia ‘Una Pareja de 3’, que se presentará en el Auditorio San Pedro de la Ciudad de México el martes 12 de junio, a las 19:00 y 21:15 horas.

“No soy tan serio como la gente piensa“, dijo el argentino, “habían visto en mí la parte romántica nomás, no me quejo porque también me gusta mucho, pero por supuesto que creo que la comedia nos permite vivir el día a día de una manera más sana“.

En ‘Una Pareja de 3’, que produce Rubén Lara, el galán de 42 años interpreta a un psicoanalista, que aunque es muy correcto y estricto tiene mucho de cómico.

Rulli insistió que en su vida personal es un hombre que le gusta hacer bromas a sus compañeros y amigos, pues le gusta pasarla bien.

“No soy tan serio como mis personajes que quizás me han hecho un poco más conocido en México, evidentemente tengo un humor negro, me divierto, me gusta molestar a mis compañeros, a mis amigos, me gusta pasármela bien, como cualquier ser humano en el mundo“, expresó.

En ‘Una Pareja de 3’ comparte créditos con su amigo de muchos años, el actor Gabriel Soto y sus compañeras de la telenovela Papá a Toda Madre, Verónica Montes y Michelle González.

La historia gira en torno a una mujer que se enamora de dos hombres y los convence para que estén de acuerdo en compartirla.

“Hago a un psicoanalista, a una persona muy estricta, muy correcta, obsesivo con el orden, con esa forma que tienen los psicoanalistas de que todo lo observan y lo juzgan, que contrasta rotundamente con el personaje de Gabriel, que es la antítesis.

“Verónica Montes interpreta a Ana Karina, quien se enamora de las dos personalidades, ella tiene la fortuna de que nos convence para compartirla, ¡ya te imaginarás!“.

El actor aseguró que ‘Una Pareja de 3’ rompe con todos los cánones establecidos en la actualidad, sobre todo en una sociedad machista mexicana.

“Está padre darle esa fuerza a la mujer, que pueda dominar a dos fieras, en este caso a dos machistas (Soto y Rulli) con diferentes personalidades y todo en base al amor.

“Me divierto mucho, la verdad es que amo hacer comedia, sobre todo después del arduo trabajo en televisión, en donde pasas muchísimas horas de entrega durante muchos meses”.

POR: Paula Ruiz