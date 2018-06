¿Adamari López le ‘pone los cuernos’ a Toni Costa?

El debate arde entre sus seguidores

Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más sólidas del espectáculo, pero eso no los libra de los rumores y más cuando fotos como esta circulan en redes sociales.

Este lunes la imagen de “Ada” y el chef James muy juntitos en el foro de Un Nuevo Día, levantó gran polémica y los comentarios más suspicaces.

Y es que el intercambio de miradas y la mano de la boricua en el muslo de venezolano, fueron suficientes para que algunos seguidores del show los criticaran, pues ambos tienen pareja.

“Uno no debería estar tan cerca de alguien que no es su esposo por mas amigos oh hermanos que sean, es más yo no toco a mi hermano así, ya somos adultos no niños. Si tienen una linda amistad entonces no hay necesidad de estar tan tan cerca ! Pero no los juzgo hay culturas que asi son, por eso están tan divididas la opinión es”, escribió una usuaria.

Los millones de seguidores de los famosos se dividieron en opiniones.

“Se ven preciosos y me encanta la amistad del chef y Adita pero yo le clavo la mirada así a un amigo y me encuentro mis maletas fuera d casa y me dedican cancion todavía”, agregó otra.

Para los más fervientes seguidores de la conductora de 47 años, es una relación natural y sin malicia:

“Que monton de viejas aburridas y llenas de prejuicios hay aqui que sean amigos y se lleven bien no quiere decir que sean algo,,, abran la mente y dejen esa viejita que llevan dentro”.

Lo cierto es que no es la primera vez que el chef y Adamari aparecen muy juntos ante las pantallas, incluso han habido besos en la boca.

Toni Costa nunca se ha manifestado al respecto, pero hasta Marco Antonio Regil ha hecho comentarios picosos de los que se ha tenido que retractar.

¿Qué piensas?