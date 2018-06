Chiquis Rivera ya se hartó y va contra el “bullying”

Que alegría me da saber que en el mundo existe más gente valiosa y buena que otra cosa…GRACIAS EN MAYÚSCULA a @chiquisoficial por apoyar esta campaña #nosevaleelbullyingconlosniños GRACIAS por tu testimonio y aún más “GRACIAS” a la mujer que te dio la vida porque se que está sentada al lado de Dios dándoles sabiduría para seguir adelante…Tengo de hecho el deber de decirles que aprovechando el video de Chiquis quiero que sepan que #jennirivera me enseño mucho y me alegro que ambas tuvimos el chance de conocernos e ir más allá de lo que se veía por televisión… #cosasquesientecaro #madred2

A post shared by ॐCarolina Sandovalॐ (@venenosandoval) on Jun 10, 2018 at 6:57am PDT