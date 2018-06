Por qué Telemundo censura escenas de droga y sexo en ‘Luis Miguel, la Serie’ y no en ‘El Señor de los Cielos’

Entra y verás la investigación completa con la respuesta

Tal como te contamos, Telemundo decidió quitar imágenes de sexo y droga que se ven e ‘Luis Miguel, La Serie’ por inapropiadas. Sin embargo, a diario transmiten imágenes de este tipo en su programa más exitoso: ‘El Señor de los Cielos’… ¿Por qué una sí y la otra no?

“Las empresas de televisión abierta están reguladas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC su sigla en inglés) prohíbe la emisión de contenido obsceno, indecente y profano”, declaró la cadena hermana de NBC a la agencia EFE, sobre la decisión de quitar las escenas de la serie de Luis Miguel.

En base a esto nos dimos a la tarea de investigar la diferencia, y aquí te presentamos un informe con lo que dice la ley, la respuesta oficial de Telemundo de por qué en una sí y en la otra no, y de la FCC.

“Como cadena de televisión abierta, y en consideración a la diversidad de nuestra audiencia que sintoniza en distintos horarios y días de la semana, nos regimos fielmente por los lineamientos de la FCC respecto al tipo de contenido que es apropiado en cada horario. El horario de ‘Luis Miguel La Serie’ un domingo a las 9pm, está sujeto a distintos requerimientos que el horario de ‘El Señor de los Cielos’ los días de la semana a las 10pm”, nos respondió David Alvarado, VP, Entertainment Publicity de Telemundo.

Antes de cada capítulo de ‘El Señor de los Cielos’ se puede leer una leyenda que, entre otras cosas, dice lo siguiente: “Este programa contiene material no apto para menores e incluye episodios con violencia, sexo y diálogo inapropiado o provocativo. Se recomienda discreción”… ¿Pero esta advertencia es suficiente para resguardarse de no saltarse de cumplir las reglas establecidas por la comisión?

En Estados Unidos, las leyes federales prohíben la transmisión de contenido obsceno, indecente o profano, en radio o televisión….

Según las reglas, que están en el estatuto de la FCC, se define estos términos de la siguiente manera, y bajo ellos, se rige cómo se cataloga un contenido de este tipo:

-Contenido obsceno: no está protegido por la Primera Enmienda. La Corte Suprema ha establecido una prueba de tres condiciones para determinar si un contenido es obsceno: Debe estar dirigido a los intereses más lascivos de una persona corriente; debe ilustrar o describir una conducta sexual de forma ‘patentemente ofensiva’ y visto como un todo, debe carecer de serio valor literario, artístico, político o científico.

-Contenido indecente: la representación de los órganos sexuales o excretores o sus actividades, de manera tal que no llega a ser obsceno de conformidad con la prueba de tres condiciones establecida por la Corte Suprema.

-Contenido profano: incluye lenguaje ‘sumamente ofensivo’ considerado como una molestia pública.

Entre los factores que toma en cuenta la FCC para determinar cómo aplicar las normas, se incluye la naturaleza específica del contenido, el horario de transmisión y el contexto en que se efectuó la transmisión.

La transmisión de contenido obsceno está prohibida por la ley, a cualquier hora. Los contenidos considerados indecentes y profanos están prohibidos por radio y televisión de emisión abierta, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, cuando hay un riesgo razonable de que los niños sean parte de la audiencia.

Teniendo en cuenta las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones, los horarios en los que se emiten ‘Luis Miguel, La Serie’ (9/8 Pm) y ‘El Señor de los Cielos’ (10/9 PM) marcaría la diferencia en cuanto a si el contenido de los mismos es considerado indecente o profano… Pero no aplicaría si entra dentro de la definición de obsceno pues, como dice la propia FCC, eso esta prohibido por la ley independientemente del horario que se emita, teniendo en cuenta que dicha cadena es televisión abierta.

¿Cómo actúa la Comisión Federal de Comunicaciones ante estos contenidos y otros menos o más fuertes que estas series?… Nos comunicamos con ellos y nos dijeron lo siguiente:

“Desafortunadamente nosotros no tenemos por ahorita el personal para poder estar revisando todo lo que sale por televisión. Nosotros tenemos que tomar nuestras acciones y decisiones basado en las quejas que recibimos que indican las violaciones respecto a las reglas de nosotros, pero eso debe ser por parte del público que vio las imágenes, todo tiene que ser presentado por esa persona individual”, nos explica una experta de la FCC.

En el caso de la censura de las imágenes de la serie de Luis Miguel, tal como lo explica el escrito enviado por Telemundo, esta fue una decisión a priori de la cadena, y nada tuvo que ver el ente regulador ya que se quitaron las imágenes antes de salir al aire y teniendo en cuenta las leyes.

En el caso de ‘El Señor de Los Cielos’, donde a diario vemos a los personajes manejando droga, teniendo sexo de todo tipo incluidas orgías, como también dice el escrito enviado por Telemundo, se amparan en que se transmite (en el Este y Oeste del país, mas no en el Centro) después del horario de protección al menor.

La discusión se centraría en si ese tipo de contenido que vemos en ‘El Señor de los Cielos’ es considerado, o si el público lo considera, indecente y profano u obsceno. Con respecto a esto, le preguntamos a la representante de la FCC si han habido quejas o están realizando una investigación, y nos dijo lo siguiente:

“Si acaso hay una investigación no pudiéramos decirlo porque los casos pendientes no se pueden difundir hasta que hayan acciones forzables a lo que se haya determinado… No digo que no existan acciones forzables, sino que estas programaciones, primero que nada, las estaciones deciden qué tipo de material ellos van a pasar en su estación… Nosotros no les impedimos nada de acuerdo a las leyes, si no están satisfechos directamente se hace el reclamo a las estaciones primero”, dice y agrega. “Si están siendo pasada por un canal abierto puede haber algún tipo de decisión forzable por parte de la comisión si los reportes (del público) son hechos directamente a nosotros a través de nuestros formularios”, concluyó.

En base a esto, una vez más, el público tiene en su poder la decisión de lo que quiere o no ver en televisión abierta, ya sea apoyando sus programas, dejándolos de ver o utilizando el derecho que establecen las leyes para decidir si es o no correcto lo que sus cadenas favoritas les presentan.