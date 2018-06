Foto de paparazzi pudo haber acelerado depresión suicida de chef Bourdain

Las imágenes mostraban a su novia Asia Argento bailando con otro hombre, cinco días antes de quitarse la vida

Rino Barillari, el paparazzi que sorprendió a la novia de Anthony Bourdain, Asia Argento, bailando en un restaurante romano con el periodista francés Hugo Clément, lamenta haber tomado las fotos, vendidas a la revista italiana Chi.

Bourdain (61) se suicidó en Estrasburgo, Francia el 8 de junio, cinco días después de que las fotos apareciesen en línea.

“Si lo hubiera sabido, me hubiera detenido”, dijo el fotógrafo a La Verità. “Una imagen no vale la pena una vida. Si ese disparo desencadenó el suicidio. . . esto me haría sufrir”.

Cuando Argento se dio cuenta de que ella y Clément habían sido fotografiados, le pidió a Barillari que borrara las tomas, reconoció el fotógrafo.

Bourdain y Argento hicieron su última aparición pública juntos en un evento en Nueva York en abril.

Clément (28) acompañó a Argento (42) al discurso que pronunció en el Festival de Cine de Cannes en mayo, cuando dijo: “En 1997, fui violada por Harvey Weinstein aquí.”

La amiga de Argento, la actriz y también acusadora de Weinstein, Rose McGowan, emitió un comunicado ayer diciendo, en parte, que Bourdain y Argento estaban en una “relación libre” y “se amaban sin las fronteras de las relaciones tradicionales”.

Otro fotógrafo, Agostino Fabio, captó a Argento y Clément agarrados de la mano y abrazados en las calles de Roma, pero sacó las gráficas del mercado poco después de la muerte del suicidio del chef neoyorquino, informó New York Post.