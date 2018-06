¿Gloria Trevi desairó a Televisa para realizar su bioserie?

La productora Carla Estrada reveló algunos detalles

Mucho se dijo que Carla Estrada produciría la bioserie de Gloria Trevi para Televisa, incluso la productora ya lo había declarado ante los medios de comunicación; sin embargo, las cosas han cambiado y es la misma Carla quien anunció, hace algunos días, que ese proyecto ha salido de sus manos:

“No, ya no lo haré yo. Las negociaciones no llegaron a un fin, ya no lo produciré yo, al parecer, Gloria está negociando con otra empresa para que le hagan el proyecto”, comentó.

La productora lamenta mucho no poder llevar la vida de Gloria Trevi a la pantalla chica, sobre todo, porque considera que la cantante es una buena amiga:

“Si me hubiera gustado porque he compartido mucho con Gloria, nos hemos ido de viaje, he convivido con su familia y me sorprende lo grande que es como artista, pero sobre todo lo bondadosa que puede resultar en su vida privada”, platicó.

Gloria, por su parte ha condicionado a los que serían los productores de su bioserie en Netflix, ya que ella quiere participar como productora y estar cien por ciento al tanto de cómo se escribirán los guiones de los capítulos.

Carla está finalizando de hacer la bioserie de Silvia Pinal.

“La vida de Silvia, la de Gloria, la mía y la de ustedes, todas son dignas de realizarse en pantalla, pues todos tenemos cosas que contar y de las cuales aprender”, dijo.

POR: Benjamín Gómez