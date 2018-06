Niña de 8 años de Los Ángeles acompañará a jugadores en partido México vs. Alemania en Rusia

Julliet Narváez se apresta a viajar a la Copa Mundial donde acompañará a jugadores en el primer partido de El Tri en el Mundial

Julliet Narváez juega al futbol prácticamente desde que empezó a caminar.

Su madre, Evalinda Suárez, se llena de felicidad cada que ve a su pequeña hija de 8 años, entrar a la cancha y jugar como portera o delantera

“Cuando Julliet tenía 18 meses la llevé a que empezara a jugar futbol en la Gold Soccer Academy de South Gate”, dijo la madre. “Siempre le gustaba jugar la pelota y a mi no se me hacía raro porque cuando yo era niña jugué beisbol”, contó Suárez de 28 años de edad.

Esa pasión por el deporte se desbora aún más en estos días porque la pequeña de 8 años tiene una cita en la Copa Mundial de Rusia.

La niña residente de South Gate será la envidia de chicos y grandes cuando camine por el césped junto a un jugador durante la Copa Mundial FIFA 2018. Esto después que la menor ganó in concurso que la llevará al otro lado del mundo para estar en el estadio donde El Tri disputará su primer encuentro en la justa deportiva.

El concurso

Cuando madre e hija supieron de la competencia, no dudaron en entrar. Se apresuraron a crear un video donde ella muestra su pasión por el futbol, así como el saludo original que inventó para el concurso del programa Player Escort de McDonald’s.

Este programa da la oportunidad a 1,400 niños de todo el mundo para acompañar a los jugadores profesionales en uno de los partidos del la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia.

Julliet fue una de cinco niños seleccionados de Estados Unidos para ser acompañantes de los jugadores durante el partido México vs. Alemania el 17 de junio.

Los otros pequeños son de New Jersey, Kansas, Utah y Texas.

Suárez dijo que se enteró por medio de un mensaje privado en Twitter y Julliet recibió la sorpresa en in restaurante McDonald’s cercano a su hogar en South Gate.

“Mi mamá me dijo que iba a ir por un café y después que me iba a llevar porque había una línea grande”, recordó la pequeña Julliet. “Cuando entramos yo no sabía que estaba pasando cuando dijeron ‘Surprise!’ (¡Sorpresa!) y después dijeron que gané”, añadió la pequeña, quien no pudo contener las lágrimas en ese momento.

Suárez relató que su emoción como madre es inexplicable, pero sabe que su hija es merecedora de tal premio porque siempre esta dispuesta a jugar su deporte favorito.

“A veces ella esta cansada y me dice, ‘No voy a faltar’. Le gusta mucho jugar y me dice, ‘Quiero ir a jugar’”, dijo Suárez. “Ella práctica dos veces a la semana y participa en los torneos”.

Por ahora, Julliet ya se prepara junto a su madre para viajar a Moscú, Rusia este jueves 14 de junio. Ahí pasarán cuatro días y tres noches.

Todo el mundo podrá ver a la pequeña Julliet representando a Los Ángeles en el juego de México vs. Alemania 17 de junio a las 8:00 de la mañana (hora del pacifico).