‘Black food’, una tendencia gastronómica que genera polémica en Instagram

Black icecream 🍦🖤💀 Tag a friend who would love to try this! 👅🖤 . .Follow @echolenart for more unique content ✨🙌 . . . . . . . . .#dark #pastel #pastelgoth #sparkle #aliens #satan #art #artist #drawing #ink #tattoos #suicidegirls #girlswithtattoos #girlswithink #altmodel #altboys #altgirls #hologram #blackfood #modern #instadaily #goth #girlswithstretchedeats #stretchedears #666#creepy #creepy #horror #pagan

A post shared by ✯ E C H O L E N *New* (@echolenart) on Apr 21, 2018 at 7:05am PDT