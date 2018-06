¡Comprobado! Los seres humanos se están volviendo menos inteligentes

Un estudio comprobó que el intelecto ha variado significativamente entre las últimas 7 generaciones

Hay un asunto que nos debería preocupar a todos, el cual fue publicado el pasado lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, por sus siglas en inglés), en donde un grupo de expertos en el tema aseguran que el nivel de inteligencia humana ha ido disminuyendo en las últimas décadas.

Un grupo de investigadores se dieron a la tarea de analizar cerca de 730,000 pruebas de coeficiente intelectual (CI) aplicadas a jóvenes noruegos entre 1970 y 2009, que se encontraban en edad para realizar el servicio militar.

Según la conclusión de dicho estudio, el coeficiente intelectual de las personas no solo se habría estancado sino que en las últimas décadas, habría disminuido 7 puntos, en promedio, por generación, lo cual podría deberse a alteraciones en el medio ambiente, así como cambios en el estilo de vida, principalmente los relacionados con la nutrición, la salud y la educación.