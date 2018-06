Conciertos gratis y al aire libre inundan de música Los Angeles

La oferta es abundante y en todos los rincones de la ciudad y sus alrededores

Este verano no habrá tiempo para aburrirse en Los Ángeles y sus alrededores. Decenas de conciertos de diversos géneros ya comenzaron desfilar por los escenarios de museos, centros culturales, teatros al aire libre, parques y plazas repartidos en todos los puntos del condado angelino. La mejor parte de estos eventos es que todos son gratuitos, aptos para toda la familia y presentados por artistas de primera calidad. Estos son algunos de los shows más destacados para la temporada y los lugares donde se efectuarán.

Levitt Pavilion Los Angeles

Ningún escenario tiene una lista tan nutrida de artistas latinos como este. La serie de conciertos de verano en el Levitt Pavilion de Los Angeles, en el parque MacArthur, incluye 50 conciertos que se efectúan de los jueves a los domingos. Entre lo que no hay que perderse están Quinto Sol y Alika (mañana), La Sonora Dinamita con Vilma Diez (30 de junio), Noche de danzón con la Banda Filarmónica Maqueos Music y el Folklórico Holenbeck (1 de julio), Celso Piña (7 de julio), La Chamba (12 de julio), Sotomayor (13 de julio), Noche norteña con Banda Maravillosa y los Norteados del Sur (5 de agosto), Quetzal (10 de agosto). 2230 W. 6th St., Los Angeles. Informes y horarios (626) 683-3230 y levittla.org.

Summer Nights de KCRW

Lo destacable de la serie de esta estación de radio es la diversidad de ritmos y las sorpresas musicales que suele brindar a los asistentes. Aunque en ocasiones el nombre de los artistas no dice mucho, no quiere decir que no se tratará de un espectáculo para satisfacer hasta a los más exigente melómanos. Algo. para destacar de esta serie es que las presentaciones ocurren en escenarios repartidos en diversos puntos del condado, y estos son algunos ejemplos: shey baba y DJ Chris Douridas (16 de junio en One Colorado, Pasadena), Liza Richardson y DJ Garth Trinidad (30 de junio en las plazas Central y West de Chinatown), Travis Holcombe y DJ Jason Bentley (27 de julio en la Union Station, Los Angeles), Mathieu Schreyer y DJ Anthony Valadez (28 de julio en las plazas Central y West de Chinatown), Anne Litt y Dan Wilcox (3 de agosto en Union Station). Informes sobre horarios y el resto de los artistas en events.kcrw.com/events.

Pershing Square

A partir de julio y hasta agosto, este parque del centro de Los Angeles presenta una serie de conciertos que incluye una variedad tanto de géneros musicales como de artistas. Aunque aún no se han publicado los nombres de las bandas y vocalistas que actuarán este año, hay que esperar grandes nombres como B52’s, Los Lonely Boys, Kansas, Ricki Lee Jones, America y 10,000 Maniacs, que han participado en años anteriores. Este años la serie cumple diez años, por lo que se esperan grandes artistas para la celebración. Los shows de rock se efectúan los jueves y los sábados, y los domingos hay música salsa. Pershing Square, 532 S. Olive St., Los Angeles. Informes (213) 847-4970 y laparks.org/pershingsquare.

Grand Performances

Esta serie, que cumplió 30 años de existencia, incluye en uno de los escenarios al aire libre más impresionantes de Los Angeles, una lista de artistas provenientes de varias partes del mundo. La California Plaza, enclavada entre monumentales edificios del centro angelino, será el escenario de bandas de hip-hop de Japón, un grupo de funk africano, música alternativa latina, además de comedia, proyección de filmes, poesía y teatro. Algunos shows latinos destacados son Urban Badlands, Gemma Castro y The Altons (14 de julio),Pancho Villa From a Safe Distance (20 y 21 de julio), Dayramir González y Habana enTRANCé (28 de julio) y The California Feetwarme, curado por La Marisoul (17 de agosto). 350 S. Grand Ave., Los Angeles. (213) 687-2190.

Sunset Concerts del Skirball Cultural Center

En la edición 22 de su serie musical de verano, este centro presenta algunos de los shows más enigmáticos y prometedores de la región. La lista en esta ocasión incluye ritmos de África, rock indie experimental, funk de Etiopía y R&B para concientizar, entre otros géneros. Las actuaciones están a cargo de bandas tanto bien establecidas como de artistas emergentes. En la serie de este año están incluidos Goapele (26 de julio), Peter Mawanga (2 de agosto), The Marías (9 de agosto), Ranky Tanky (16 de agosto), Kishi Bashi (23 de agosto), Gili Yalo (30 de agosto). 2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.