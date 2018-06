Fotos: Maripily Rivera presume en Instagram sus abdominales de “acero”

Así se ve mi abdomen cuando termino mi Cardio en ayuna!!!🏃🏾‍♀️💨 No obtienes lo que deseas, obtienes aquello por lo que trabajas..💪🏾 #beautifullday #sun #peace #love #happy #energy #fitmom #strongwomen #bodytransformation

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Jun 14, 2018 at 7:01am PDT