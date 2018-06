La espectacular entrada de Chiquis Rivera con un pantalón que casi revienta

Dejó ver todas sus curvas en terciopelo

Chiquis Rivera se presentó por primera vez en su querido México con su nuevo material “Entre Botellas” y lo hizo de una forma espectacular.

En un íntimo showcase la intérprete de 32 años apareció en escena descendiendo de una plataforma que dejó con el “ojo cuadrado” a sus fanáticos.

Acompañada hasta por su novio, el controvertido Lorenzo Méndez, cantante de La Original Banda El Limón, Chiquis lució un ceñido atuendo que casi “reventaba” según algunos usuarios de redes sociales.

El ‘outfit’ de terciopelo dejaba ver las pronunciadas curvas de la mexicoamericana, mientras ella hizo suyo el escenario.

Como siempre pasa con Chiquis, las opiniones se dividieron entre fans y detractores, especialmente por su calidad vocal.

“Ella no canta, la hermana Jacquie canta hermoso”, “Que mal cantante es está muchacha y qué mala imitación de la mama”, ” pero en qué se cuelga a su mamá ? Eso no entiendo , no es buena pero antes no cantaba bien pero ahora canta mejor ,su hermana si canta y me gusta ,pero no por eso tengo que decir cosas feas para ella .. y como dices aquí todos podemos opinar a si que no te molestes si uno de responde”, “Y sigue haciendo el ridículo ella no canta”, dijeron los más severos.

A otros no les gustó mucho la entrada: “¿Dónde fue la lucha libre????”.

Y claro, no faltó quienes la defendieron con todo: “Gente envidiosa . Dejen las malas vibras, y sin tan felices son no se burlen de los demás. Porque la gente feliz . No hace eso. Al contrario se alegra del éxito ajeno”.