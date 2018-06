“Me preguntó si quería ver su…”: adolescente asaltada sexualmente mientras duerme en Santa Ana

Un hombre entró en el cuarto de una chica de 15 años mientras dormía y se expuso

La policía de Santa Ana ha pedido hoy, miércoles, la ayuda del público para identificar a un hombre que irrumpió en la habitación de una niña y se expuso.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. el martes en un apartamento en la cuadra 2300 de West Edinger Avenue, según el Departamento de Policía de Santa Ana. Las imágenes de vigilancia de la casa de la víctima muestran al sospechoso tratando de entrar en los vehículos estacionados en la residencia antes de escalar una valla trasera.

Luego, supuestamente, el sospechoso se coló en el departamento a través de una puerta de vidrio deslizante desbloqueada en la parte trasera de la unidad y accedió a la habitación de una chica de 15 años mientras dormía.

La víctima, que ha preferido no ser identificada, afirmó que se despertó cuando sintió que alguien la miraba y abrió los ojos para encontrar a un hombre extraño frente a ella. Contar lo que sucedió después le cuesta más; KTLA extrajo la siguiente declaración: “Me preguntó si lo quería, si quería ver su… sí. Y luego me mostró su área privada, y fue entonces cuando me asusté y grité a mi papá dos veces. Y luego me dijo que me callara, pero obviamente no escuché, así que seguí llamando a mi papá”.

El intruso cerró la puerta de su dormitorio y se llevó el dedo a la boca, indicándole que permaneciera en silencio. Pero afortunadamente, sus padres pudieron escuchar sus gritos. Entonces, el hombre huyó, corrió escaleras abajo y salió por la misma puerta corrediza de vidrio en la que solía entrar. El video de seguridad lo muestra huyendo mientras intenta sostener sus pantalones.

La víctima dijo que el incidente la dejó profundamente perturbada: “Estaba llorando y temblando y no podía hablar ese día. Tenía miedo de quedarme dormida y volver a verlo frente a mí”.

La filmación indica que el sospechoso ingresó al departamento alrededor de la 1:22 a.m. y se fue 10 minutos después. Según los investigadores, el hombre tiene entre 20 y 25 años de edad, con complexión delgada y tez mediana, y de aproximadamente 5 pies de 6 a 5 pies y 8 pulgadas de alto. En el momento de la agresión, llevaba una gorra de béisbol roja, una camisa roja y pantalones color canela y el pelo rapado.

Cualquier persona con información puede llamar a los detectives al 714-245-8542.