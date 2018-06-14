¿Por qué las maestras rusas están posando en bikini en las redes sociales?

Maestras rusas en bikini en las redes sociales podría parecer un sueño vuelto realidad o un intento por ganar seguidores gracias a su belleza, pero la realidad es que tiene otras intenciones muy distintas a las imaginadas.
La realidad es que la situación se dio como medida de apoyo para otra profesora, Victoria Popova, quien fue despedida porque una agencia de modelos publicó una imagen suya en traje de baño en las redes sociales.
Bajo el lema “las profesoras también son personas”, las profesoras pretenden demostrar que también las docentes tienen derecho a tomarse fotografías en traje de baño en la playa durante sus vacaciones como cualquier ser humano.
La profesora de 26 años fue retratada en traje de baño por la agencia especializada en “tallas grandes” que fue la que subió subió la imagen y esto provocó que la escuela número 7 de la ciudad siberiana de Omsk la despidiera esgrimiendo que dañó la imagen de la institución educativa y violó el código ético del centro.
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Mientras la agencia asegura que no sabía que Victoria era profesora en la escuela, sus colegas, sin importar tallas ni ciudad de origen, decidieron apoyarla posando en las mismas circunstancias que ella, causando obviamente furor entre los cibernautas que de inmediato reaccionaron de forma positiva.
Все, думаю, уже в курсе ситуации с прекрасной учительницей из города Омска 🙈👩🏼🏫🤬 . Так вот и я не хочу отставать от уже более, чем 2000 своих коллег и в поддержку Виктории публикую фото в купальнике с хештегом #учителятожелюди . Фото – специально без единого фильтра и ретуши 🤗 Только море, закат и озорство в глазах 😻😻😻 . На самом деле тема уже настолько избитая, но не перестаёт оставаться наболевшей… Я больше пяти лет работаю в школе и не перестаю сталкиваться с тем, что учителям приходится отстаивать права на личную жизнь. Не хочу разводить долгих разговоров на эту тему, скажу лишь то, что длина моих ног никак не влияет на уровень профессионализма, а вот поход в спорт зал три раза в неделю, вместо того, чтобы деградировать под Дом 2 – как раз наоборот 😋😋😋 . . . Давайте быть добрее? #учителятожелюди #учильтожечеловек #тыжучитель #яжучитель
Aquí algunas imágenes de las profesoras que apoyaron a Victoria Popova.
#учителятожелюди Российские учителя оголились в поддержку коллеги из Омска, уволенной за фото в купальнике. Bikini resistance какой-то!, пишет пользователь Пикабу. Учителя начали публиковать собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье в знак поддержки Виктории Поповой, сопровождая посты в Instagram хештегами #учителятожелюди. В акции приняли участие преподаватели со всей России. Причем некоторые из них выкладывали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках на курортах. Омский педагог Ольга Ермоленко в своем посте заявила, что идея создать всероссийскую акцию принадлежит ей. «Я по образованию одному журналист. Второй диплом — менеджмент маркетинга. Но не зря же я четыре года в ОмГУ преподавала», — добавила учительница. ___________ Предыстория: Учительнице истории омской школы №7 вышло боком участие в фотосессии. Из-за публикации в интернете ее снимка в купальнике молодой педагог лишилась работы. Оказалось, что 26-летняя учительница не только преподает историю старшеклассникам, но и в свободное время обучается в модельном агентстве. Курсы предполагали участие в фотосессиях, а также право агентства использовать снимки по своему усмотрению. В результате фотографии школьного историка в закрытом купальнике оказались во всеобщем доступе и моментально разлетелись. Увидело их и руководство школы. Девушку уволили. В школе № 7 "РГ" данную информацию подтвердили. Однако, поскольку директор оказался в отпуске, комментировать не стали. Сообщили лишь, что сами удивлены, поскольку молодой педагог была на хорошем счету. Позицию школы пояснили в администрации Омска. – Учитель истории распространением в сетях фотографий фривольного содержания нанесла урон имиджу школы, где существует кодекс профессиональной этики педагогов, который, в частности, согласован с родителями учеников. Такое поведение не согласуется с высоким званием педагогического работника, – сообщили "РГ" в мэрии. – Она осознала свою ошибку и написала заявление об увольнении по собственному желанию. ………………………………………………………. #khabkorr #khabarovsk #хабаровск #хабаровскийкрай #khv #khv27 #27регион #khb #instakhv #khabstagram
👨🏻🏫⁉️КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, учитель может выкладывать фото в купальнике? 👩🏼🏫‼️Несмотря на то, что никогда не приходилось сталкиваться даже с сотой частью того, что испытала омская учительница, сложившейся ситуацией вокруг нее я возмущена! И не я одна. . . 🇷🇺Учителя РФ объединились и участвуют в одном флешмобе, именуемом как #учителятожелюди и публикуют свои фотографии на пляже в купальнике. Нет ничего дурного в том, что у учителя есть своя жизнь. 🙅🏽♀️Плохо – это когда учитель не любит свою работу, не любит свой предмет, не любит детей… Пусть все будет на своих местах . . ☀️И помните, что чем лучше отдохнет учитель летом, тем больше сил, желаний и стремлений у него будет в новом году!)) и тем добрее он будет))) 🧘🏽♀️так что желаем мне хорошего отдыха 😂 мои детки, особенно после таких результатов, заслуживают полного сил учителя 💪🏼 Кстати, моя фигура никак не сказывается на профессионализме, но зато девочки и мальчики знают, что нужно ходить в зал, лично я за такое времяпрепровождение) 🏋🏽♀️ #фотовкупальнике 🏄🏽♀️ #учительница 🚴🏽♀️ #флешмоб 🧗🏽♀️ #мурманск #лето2018 #пляж #teachersofinstagram #teacher #teachersday #учительинформатики #it #instagramteacher #summer #россия #murmansk #тыжучитель