Sabrina Sabrok abandonó a su hija autista en manos de Erik Farjeat, su padre

La niña de 7 años ha crecido con su papá sin el apoyo de su madre

Sabrina Sabrok es una mujer altamente polémica y una de sus declaraciones más controversiales fue cuando dijo no tener “alma de madre”.

En efecto, la estrella porno abandonó a su pequeña hija de 7 años con su padre Erik Farjeat, quien se hace cargo de ella desde que la pareja se separó.

“En el momento que nos separamos la decisión fue que se iba ella o me iba yo con la niña, en ningún momento hubo una plantación de que se quedara la niña con [Sabrina]. Desde el principio decidimos que se quedara conmigo”, dijo Farjeat en entrevista para “Despierta América” de Univision.

Metztli padece de autismo y sordera y Erik ayuda con su desarrollo con ejercicio practicando artes marciales además de terapia de lenguaje. El también participante de “Enamorándonos” dijo que en un principio si le daba coraje que Sabrina no le ayudara a criar a la pequeña ya que “su mamá está trabajando super bien, va para acá, para allá, no tiene nada que la detenga”.

“Yo tengo que ver que hago con ella, tenía que llevarmela, tenia que ver si mi mamá me la podia cuidar, pagarle a alguien que me la cuidara, estar con el pendiente de si la están cuidando bien”, explicó.

Pese a las complicaciones Erik no quiere que lo vean como una víctima porque tiene que asegurar el futuro de Metztli y agrega que no odia a Sabrok por una sencilla razón.

“Me puse muy grosero con mis seguidores y les dije, ‘no quiero que me etiqueten en cosas de Sabrina, mucho menos si la van a insultar’. A mi no me importa lo que tengan que decirle. Si piensan que la odio, están muy equivocados. No puedo odiar a la persona que me dio lo más hermoso que tengo en la vida“, concluyó.